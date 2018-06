Nach kontroverser Debatte hat der CDU-Parteitag in Leipzig neue europapolitische Leitlinien verabschiedet. Bei wenigen Gegenstimmen bestätigten die Delegierten den Antrag "Starkes Europa – Gute Zukunft für Deutschland".

Die Parteiführung hatte unter dem Eindruck der Schuldenkrise das Thema zum Kern des Parteitages gemacht. Zu dem beschlossenen Papier gehört auch eine Passage, wonach überschuldete Euro-Staaten freiwillig aus der Euro-Zone austreten können, ohne aus der EU auszuscheiden – eine Regelung, die auch bereits im Lissabonner EU-Vertrag verankert ist. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte: "Wir werden keinen rauswerfen, keinen rausdrängen." Staaten sollten selbst entscheiden, wenn sie in finanziell in Schwierigkeiten sind.

Die CDU spricht sich damit auch dafür aus, dass die Europäische Zentralbank künftig keine Staatsanleihen mehr aufkauft, sobald die Neuausrichtung des Rettungsschirmes EFSF abgeschlossen und der geplante dauerhafte Rettungsschirm arbeitsfähig ist. In Einzelabstimmungen setzte sich trotz zahlreicher Gegenstimmen diese, vom Bundesvorstand empfohlene Linie letztlich durch.

In der kontroversen Debatte meldeten sich viele Delegierte zu Wort. Mehrfach trat CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe ans Pult, um die Sichtweise des Bundesvorstands zu erläutern und für die Linie der Parteiführung zu werben.

Die Diskussion hatte sich zu einer Abrechnung mit den parteiinternen Kritikern der Euro-Rettung ausgeweitet. Finanzminister Schäuble, der Europapolitiker Elmar Brok und andere Redner warfen dem Hessischen Bundestagsabgeordneten Klaus-Peter Willsch vor, mit falschen Behauptungen den christdemokratischen Kurs der Euro-Stabilisierung unverantwortlich zu gefährden.

Willschs Kreisverband hatte in einer Reihe von Anträgen die Rettung überschuldeter Euro-Staaten infrage gestellt. In der Debatte betonte der Abgeordnete, er sei "für Europa", aber gegen Rettungsschirme. Überschuldete Euro-Staaten in der Krise zu stützen, sei "ökonomisch falsch".

Er begründete das mit dem Anstieg der Staatsverschuldung: Auf nationaler Ebene führten die Staaten die Schuldenbremse ein, auf europäischer Ebene ließen sie neue Verschuldung zu, kritisierte er. "Das Risiko steigt in hohem Tempo", sagte Willsch und bezog dies auf die stark steigenden Summen für die Kredithilfe für Staaten wie Irland oder Griechenland. Er erinnerte an die Regel, dass in der Währungsunion kein Land für die Schulden anderer Staaten einstehen solle. "Diese Regel ist gebrochen", sagte Willsch. Er warb für die Anträge seines Kreisverbandes, sich gegen den geplanten dauerhaften Euro-Rettungsschirm auszusprechen.

Unmittelbar nach Willsch ergriff Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble das Wort. Er forderte die Delegierten auf, Willschs Anträge abzulehnen. Die Behauptung, die Europäische Zentralbank finanziere die Schulden von Euro-Staaten, sei falsch. Er warb für europäisches Engagement der Partei. "Wenn wir eine gemeinsame Währung wollen, müssen wir sie auch verteidigen." Die Delegierten erhoben sich und spendeten Schäuble minutenlang Applaus.

CDU-Chefin Angela Merkel hatte schon in ihrer Rede vor den Delegierten gesagt , es sei eine "historische Bewährungsprobe unserer Generation", zu zeigen, dass Europa die Krise zum Guten wenden kann. Sie warb erneut für schärfere Stabilitätsregeln für die Staaten. Die EU will sie zu einer politischen Union weiterentwickeln.