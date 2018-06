Die deutsche Politik diskutiert über eine stärkere Koordinierung der Sicherheitsbehörden auf Bundesebene. Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann sprach sich angesichts der Mordserie einer Neonazi-Gruppe für ein bundesweites Terrorabwehrzentrum gegen Rechtsextremismus aus. Wie beim Kampf gegen islamischen Terrorismus müssten die Informationen aller Ermittlungsbehörden besser verknüpft werden, sagte der CDU-Politiker. "Alle Sicherheitsbehörden müssen alle Fakten auf den Tisch legen", forderte er.

In der vergangenen Woche war die rechtsextreme Gruppierung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in Zwickau aufgedeckt worden. Ihre Mitglieder Beate Z., Uwe B. und Uwe M. stehen im Verdacht, 1998 die NSU gegründet zu haben. Sie soll hinter einer bundesweiten Serie von Morden an acht türkischen und einem griechischen Kleinunternehmer in den Jahren 2000 bis 2006 stehen. Zudem soll das Trio im April 2007 eine Heilbronner Polizistin erschossen haben. Darüber hinaus wird die Gruppe verdächtigt, für mehrere weitere Bombenanschläge verantwortlich zu sein. In den letzten Tagen war die Frage lauter geworden, warum die Ermittlungsbehörden nicht früher auf ihre Spur kamen.

Der thüringische CDU-Fraktionschef Mike Mohring schlug eine stärkere Koordinierung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz vor. "Wir brauchen ganz offensichtlich auch bei den Verfassungsschutzbehörden eine länderübergreifende Zuständigkeit, so wie dies vergleichbar bereits für den Generalbundesanwalt gilt", sagte Mohring.

Der Vizevorsitzende des für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags, Hartfrid Wolff (FDP), warf die Frage auf, "ob jedes Landesamt für Verfassungsschutz alle Bereiche abdecken muss oder ob man durch mehr Kooperation und Spezialisierung besser vorankommt". Auch über die Zahl der 16 Landesämter sei nachzudenken.

Oppermann hält Rechtsextremismus für systematisch unterschätzt

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele forderte eine grundsätzliche Überprüfung der Arbeit des Verfassungsschutzes im rechtsextremen Bereich. Bereits im Verbotsverfahren gegen die NPD sei nicht mehr zu unterscheiden gewesen, ob die eingesetzten V-Männer für den Verfassungsschutz oder als Rechtsextreme agierten, sagte Ströbele.

© ZEIT ONLINE

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sprach sich für eine Reform der Sicherheitsbehörden aus, da es "an einigen Stellen Doppelarbeiten und Effizienzverluste" gebe. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Thomas Oppermann (SPD), sagte, Rechtsextremismus sei "systematisch" unterschätzt worden, obwohl er jederzeit in Gewalt und Terrorismus umschlagen könne. Es müsse verhindert werden, dass Strafverfahren einfach ergebnislos eingestellt werden.

Die Linken-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau sprach sich für eine unabhängige Beobachtungsstelle für Rechtsextremismus aus, um "ehrliche" Angaben zur Zahl der Opfer rechter Gewalt zu bekommen. Journalisten hätten seit 1990 137 Todesopfer rechter Gewalt dokumentiert, sagte Pau. Doch die Regierung spreche von lediglich 47 Todesopfern in den vergangenen Jahren. "Nur wer den korrekten Befund hat, kann die richtigen Konsequenzen ziehen", sagte Pau.