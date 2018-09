Volker Ratzmann ist von seinem Amt als Vorsitzender der Berliner Grünen-Fraktion zurückgetreten. "Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen", sagte er nach einer Fraktionssitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Lösung der Konflikte sei aber leichter, "wenn meine Position unbesetzt ist". Und: "Wir stecken in einer tiefen Krise, die wir nach dieser Wahl schnell und gründlich lösen müssen."



Nach dem Scheitern der Verhandlungen für eine rot-grüne Koalition hatte der linke Fraktionsflügel um den Kreuzberger Abgeordneten Dirk Behrendt Ratzmann in den vergangenen Wochen mehrfach zum Rückzug aufgefordert. Zudem verlangte er eine stärkere eigene Beteiligung in der Fraktionsspitze und mehr linke Politik.



Ratzmann und die zweite Fraktionsvorsitzende Ramona Pop waren nach der Abgeordnetenhauswahl erneut in ihre Ämter gewählt worden. Ratzmann benötigte Ende Oktober zwei Wahlgänge gegen Behrendt. Danach stritt die Fraktion weiterhin so stark, dass Mediatoren vermitteln mussten.



Nachfolger von Ratzmann dürfte nicht Behrendt werden, sondern ein Abgeordneter, der eher zwischen den zerstrittenen Lagern vermitteln kann. Infrage kommen wohl der frühere Landesvorsitzende Stefan Gelbhaar, der frühere Mitarbeiter von Claudia Roth und Renate Künast, Heiko Thomas, oder der Abgeordnete Thomas Birk.



Vor zwei Monaten erreichten die Grünen bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl nur 17,6 Prozent. "Für diesen gefühlten Misserfolg fühle auch ich mich verantwortlich. Auch ich habe dort die Fehler mitgemacht, die wir gemacht haben", sagte Ratzmann. Bei einem kleinen Parteitag wollen die Berliner Grünen morgen den Wahlkampf und das schlechte Ergebnis auswerten.