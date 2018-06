SPD-Chef Sigmar Gabriel hat im Bundestag die Haushaltspolitik der Regierung attackiert. In einer Zeit mit gutem Wirtschaftswachstum und steigenden Staatseinnahmen mache die Koalition noch mehr Schulden, sagte Gabriel zu Beginn der Generalaussprache über den Etat des Bundeskanzleramts. "Statt zu sparen, ziehen Sie auch noch die Spendierhosen an. Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir die Schulden abbauen?" Die jüngsten Beschlüsse der Koalition bezeichnete er als "Blödsinn".

Damit verstießen Union und FDP gegen den Grundsatz der Schuldenbremse, in guten Zeiten zu sparen und in schlechten Zeiten zu investieren. Zugleich fordere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) von anderen Staaten in Europa einen ganz harten Sparkurs ein, kritisierte Gabriel. Die Kanzlerin zwinge Europa in einen "Zwei-Fronten-Krieg".

Die beschlossene Steuersenkung bringe einem Durchschnittsverdiener nur eine Entlastung von vier Euro pro Monat, kritisierte Gabriel, und "40 Prozent der Haushalte haben nichts von dem, was da kommt". Im Gegenzug würden höhere Ausgaben für städtische Gebühren und Einrichtungen neue Belastungen bringen.

Der Sozialdemokrat warf Schwarz-Gelb vor, nicht wie versprochen Bürokratie abzubauen, sondern die Ministerien durch Neueinstellungen aufzublähen. Gabriel kritisierte dabei namentlich Entwicklungsminister Dirk Niebel, der zahlreiche Mitarbeiter aus der FDP-Zentrale in seinem Haus untergebracht habe.

Gabriel nannte das von der CSU durchgesetzte Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro pro Monat "abenteuerlich" und "verrückt". Er kritisierte auch den Beschluss des CDU-Parteitags zu einer Lohnuntergrenze als "Papiertiger" und "eine Schande".

Gabriel warf der Bundesregierung vor, durch eine weitere Schwächung der Gemeindefinanzen den Rechtsextremismus zu begünstigen. Wenn Städte und Gemeinden sich wegen der Finanznot aus ihren Aufgaben zurückzögen, würden Rechtsradikale in diese "sozial entleerten Räume" eindringen.

Kanzlerin verteidigt Steuerbeschlüsse

Merkel warnte die SPD vor einer Blockade der geplanten Steuerentlastungen. Wenn die Opposition wolle, dass das Arbeitslosengeld II steige, sie aber beim Grundfreibetrag nichts für die Menschen tun wolle, "die im Eingangssteuerbereich leben und arbeiten", könne man dies gerne in der Öffentlichkeit austragen, sagte die Kanzlerin in ihrer Antwort auf Gabriel. Merkel zeigte sich zuversichtlich, für die geplanten Änderungen die nötigen Mehrheiten zu bekommen: "Dass man den Grundfreibetrag anheben muss, ist überhaupt keine Frage."

Merkel sagte, außer um die Anhebung des Grundfreibetrags gehe es der Koalition darum, durch eine Verschiebung des Steuertarifs dafür sorgen, dass Lohnsteigerungen nicht durch die Inflation verloren gingen. Wenn die Opposition auch dies verweigere, werde sie dies mit ihr gern in der Öffentlichkeit austragen. Der Koalition gehe es um Steuergerechtigkeit. Der Bund sei bereit, dazu die auf Kommunen und Länder zukommenden Belastungen zu übernehmen.

Merkel warf der Opposition "Doppelzüngigkeit" vor: Es werde beklagt, dass die Krisenstaaten in Europa kein Wachstum mehr hätten, doch beschlossene Impulse für die deutsche Wirtschaft lehne die Opposition ab. Jeder in Europa sage, dass wenigstens Deutschland glücklicherweise noch Wirtschaftswachstum habe und Waren aus anderen europäischen Ländern nachfrage.