Renate Künast wollte Bürgermeisterin in Berlin werden, schaffte es aber am Ende nicht einmal in eine Koalition mit der SPD. Nun hat die Spitzenkandidatin der Berliner Grünen bei den vergangenen Senatswahlen Fehler im Wahlkampf eingeräumt. Bei einem Grünen-Parteitag sagte sie: "Wir hatten ein paar gute Ideen: Bildung, Arbeit, Klima. Aber es hat nicht gezogen." Sie sei nicht "auf die Härte der persönlichen Auseinandersetzung" vorbereitet gewesen.

"Ich bin natürlich herausragend verantwortlich. Es hat einiges an Fehlern gegeben; auch Fehler, für die ich die Verantwortung habe", sagte Künast vor rund 150 Delegierten. "Es ist auch für mich eine gefühlte Niederlage. Ich habe schon schönere Wahlkämpfe geführt."

Im Nachhinein bereue sie, dass sie oft nicht ihrem eigenen Kopf vertraut habe, etwa beim Streit um den Fortbestand der Gymnasien. "Manchmal habe ich treudoof unsere bestehende Programmlage formuliert. Und ärgere mich, dass ich mich nicht einfach darüber hinweggesetzt habe." Der Landesvorsitzende Daniel Wesener räumte ein: "Wir haben einen Wahlkampf gemacht, der teilweise an der Stadt und den Wählern vorbeiging."

"Bieder-spießige Wahlplakate" und Einschmeicheln bei der CDU

Abgeordnete, Delegierte und Teile der Basis hatten schon vor dem Parteitag Kritik am Verlauf und an strategischen Punkten des Wahlkampfs geäußert. Der frühere Bundesvorsitzende der Grünen, Reinhard Bütikofer, monierte in einem Papier "bieder-spießige Wahlplakate" der Spitzenkandidatin Renate Künast, die an die CDU der sechziger Jahre erinnert hätten. Dirk Behrendt, Vertreter des linken Flügels in der Fraktion, warf seiner Partei in einer schriftlichen Analyse Anbiederung an die CDU vor, die deren Wiederauferstehen erst möglich gemacht habe.

Künast, die in 20 Minuten nur zweimal längeren Applaus erhielt, verwies mehrfach auf den Anstieg der Grünen-Stimmen auf 17,6 Prozent. Umstrittene Punkte des vergangenen Wahlkampfs wie unklare Koalitionsaussagen zur CDU oder die Festlegung gegen die Autobahn A100 erwähnte sie nicht. Auch auf den Wahlerfolg der Piraten ging sie nicht ein.