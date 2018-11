Was muss gegen rechtsextremistischen Terrorismus getan werden? Darüber sprechen die Innen- und Justizminister heute in Berlin. Müssen Verfassungsschutz und Polizei umgebaut werden? Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) plädierte in der Süddeutschen Zeitung dafür, die 16 Landes-Verfassungsschutzämter zusammen zu legen.

Man könne "über drei oder vier nachdenken", sagte die liberale Ministerin. Sie rügte "Doppelzuständigkeiten" und "Effizienzverluste" zwischen den Behörden, die voneinander nicht wüssten, "welche V-Leute der andere hat". Daher müssten die Verfassungsschutz- und Kriminalämter der Länder "stärker konzentriert" werden.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) zeigte sich für Leutheussers Vorschläge offen. Es müsse in Ruhe erörtert werden, inwieweit Kompetenzen auf ein Nachbarland oder den Bund übertragen werden sollten, sagte er im Deutschlandfunk. Zustimmung signalisierte auch die Opposition. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann sagte, die Behörden müssten besser zusammenarbeiten, dazu gehöre auch die Überlegung, "ob eine Zusammenlegung einzelner Länderbehörden sinnvoll ist". Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin verlangte eine Reform, die das "unkontrollierte und unkoordinierte" Agieren von 16 Landesämtern beende. Dabei dürfe es "keine Tabus" geben.

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Jörg Ziercke, sagte, Polizei- und Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder müssten "enger verzahnt werden". Dabei müsse aber das verfassungsrechtliche Trennungsgebot gewahrt werden, das eine Aufgabentrennung polizeilicher, geheim- und nachrichtendienstlicher Arbeit vorschreibt, sagte er der Welt. Auch CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt verlangte, die Sicherheitsbehörden müssten enger zusammenarbeiten. Rivalitäten müssten hinter der Sicherheit und dem Wohl des Landes zurücktreten.

Der Hintergrund: Einer jahrelang im Verborgenen agierenden Gruppe von Rechtsextremisten werden bundesweit mindestens zehn Morde an Migranten und einer Polizistin zur Last gelegt. Das rechtsextremistische Motiv war den Ermittlern nicht aufgefallen. Es wurde ihnen erst klar, als Anfang November zwei Mitglieder der im thüringischen Jena gebildeten Gruppe in einem Wohnmobil in Eisenach Selbstmord begingen und später in ihrer Zwickauer Wohnung Tatwaffen entdeckt wurden. Eine Verdächtige und ein mutmaßlicher Komplize sitzen in Untersuchungshaft.

Bei dem für den heutigen Freitag anberaumten Krisengipfel im Kanzleramt sind neben Leutheusser-Schnarrenberger und Bundesinnenminister Friedrich auch deren Länderkollegen sowie die Leiter von BKA und Bundesverfassungsschutz dabei. Thema sind auch die Pannen bei den Ermittlungen.

Verbot der NPD in spätestens fünf Monaten

BKA-Chef Ziercke zeigte sich wie der Bundesinnenminister offen für den Vorschlag, ein Abwehrzentrum gegen Terror von Rechts zu gründen – ähnlich dem gegen islamistischen Terrorismus. Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) plädierte ähnlich wie Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich für eine zentrale Erfassung von gewaltbereiten Rechtsextremisten. "Genau wie eine Anti-Terror-Datei brauchen wir eine Zentraldatei, in der sämtliche Informationen gespeichert werden", sagte Schünemann. Dass es diese Datei bislang nicht gebe, sei die Schuld von Leutheusser-Schnarrenberger.

Nachdem Ermittler durch eine DVD mit rechtsextremistischen Hasstiraden das Motiv der Mörder erkannt hatten, kam wieder die Forderung nach einem Verbot der NPD auf. Auch die Bundeskanzlerin befürwortet einen neuen Versuch. Der erste war vor Jahren am Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil der Verfassungsschutz Verbindungsmänner in NPD-Führungsgremien hatte.

Nach Ansicht von SPD-Innenpolitiker Dieter Wiefelspütz ist ein neuer Verbotsantrag so gut wie sicher. Er rechne in spätestens fünf Monaten damit, sagte Wiefelspütz der Westfälischen Rundschau. Wiefelspütz verwies darauf, dass die CDU nach den Mord-Anschlägen der Thüringer Neonazi-Zelle ihre Haltung zu einem Verbot der rechtsextremen Partei verändert hatte. Merkel, die auch CDU-Chefin ist, sei "bekannt für stramme Kurswechsel. Sie meint es ernst", sagte der SPD-Politiker.