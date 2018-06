Die Linksfraktion im Bundestag hat Gregor Gysi für weitere zwei Jahre zu ihrem alleinigen Vorsitzenden gewählt. Für den 63-Jährigen stimmten nach Teilnehmerangaben 61 Abgeordnete, zehn gegen ihn, und vier enthielten sich. Dies entspricht 81 Prozent Zustimmung. Vor zwei Jahren waren es noch 94,7 Prozent.

Einen Gegenkandidaten hatte Gysi nicht. Damit wehrte er erfolgreich Versuche ab, die Fraktionsspitze teilen zu müssen. Vergangenen Monat hatte die Fraktion den ursprünglichen Plan verworfen, eine Doppelspitze mit zwei gleichberechtigten Vorsitzenden einzurichten. Neben Gysi war dafür Sahra Wagenknecht im Gespräch.

Sie wurde nun als eine von zwei ersten Stellvertreterinnen Gysis gewählt – wenn auch mit einem relativ schwachen Ergebnis. Lediglich 61,8 Prozent stimmten für die Vertreterin des linken Parteiflügels. Die frauenpolitische Sprecherin Cornelia Möhring wurde mit 52,6 Prozent ebenfalls als Stellvertreterin des Fraktionschefs gewählt.

"Es ist eben ein ehrliches Ergebnis", sagte Gysi und verwies auf frühere Auseinandersetzungen mit Wagenknecht. Es gebe aber in der Fraktion insgesamt den Willen voranzukommen. Er verspreche sich viel von der Aufwertung Wagenknechts, sagte Gysi weiter. Sie vertrete die Politik der Linkspartei ausgezeichnet nach außen.

Wagenknecht war lange Zeit Wortführerin der Kommunistischen Plattform in der Linkspartei und vertritt einen entschiedenen antikapitalistischen Kurs. Erst nach ihrer Wahl zur Vize-Parteivorsitzenden im vergangenen Jahr ließ sie ihre Mitgliedschaft in der vom Verfassungsschutz beobachteten Parteigruppierung ruhen. Bei den Wahlen auf dem Rostocker Parteitag 2010 hatte Wagenknecht noch 75,3 Prozent der Stimmen erhalten, deutlich mehr als nun in der Fraktion.