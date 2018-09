Angela Merkel braucht in ihrer Parteitagsrede nur wenige Sätze, um in der Vergangenheit anzukommen, beim Leipziger Parteitag von 2003. Damals beschloss die CDU so etwas wie die Thatcherisierung der Partei, doch das sagt Merkel heute natürlich nicht. Sie spricht über das Versprechen, dass man damals gegeben hatte, Deutschland voranzubringen. Das sei nun eingelöst: Die Arbeitslosigkeit liegt heute unter drei Millionen, die Steuereinnahmen steigen.

Die CDU-Chefin erwähnt die Rente mit 67, die Entschuldung des Staates, die Steuergerechtigkeit – alles sei damals auf den Weg gebracht worden. Merkel nutzt die Erinnerung an die Vergangenheit, um ihrer verunsicherten Partei wieder Halt zu geben. Denn die CDU, die sich derzeit wieder zum Parteitag in Leipzig trifft, hat mit der von vor acht Jahren nicht mehr viel zu tun. Konservative wie der Wirtschaftspolitiker Kurt Lauk sehen die Partei bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Vielleicht hat sich Merkel deshalb dafür entschieden, in ihrer Rede all die verschiedenen Flügel der CDU zu umarmen. Kein Thema lässt sie aus. Sie spricht über den Ausstieg aus Atomkraft und die Wehrpflicht, die Familienpolitik, die christdemokratische Bildungspolitik, die Herausforderungen der Schuldenkrise. Sie tut das auf ihre Weise, die keinen ausschließt: Sie preist die das mehrgliedrige Schulsystem und die Wahlfreiheit der Eltern bei der Wahl der Schulen für ihre Kinder, bei der Betreuung von Kleinkindern. Wo die umstrittene Hauptschule gefragt ist und funktioniert, solle sie bleiben dürfen.

Jeder soll sich in Merkels Rede wiederfinden

Die Energiewende lobt sie als "Ausstieg mit Augenmaß". Die Idee des "Staatsbürgers in Uniform" sei trotz ausgesetzter Wehrpflicht nicht aufgegeben. Auch beim Streitthema Mindestlohn hat Merkel erreicht, dass sich in dem am Sonntag formulierten Kompromiss jeder wiederfinden kann – wenn er denn will. Mit einem ausdrücklichen Dank an die Christdemokratische Arbeitnehmerschaft umgarnt sie den CDU-Sozialflügel, der noch überlegt, ob er gegen den Kompromiss vom Sonntag aufbegehren soll.

Damit so viel Wahlfreiheit und Interpretationsspielraum die Partei nicht überfordert, hält sie ein neues Mittel parat: den Kompass der CDU, "unseren Kompass", wie sie sagt – ein Dreieck aus Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Grundlage dessen sei das christliche Menschenbild, ruft sie in die Halle und wartet, bis die Delegierten applaudieren.

Der Kompass, erläutert Merkel, sei unverändert. "Doch der Kontext ändert sich", sagt sie und führt den Umbruch in den arabischen Staaten an, den islamistischen Terror, die Wirtschaftskonkurrenz aus Asien, das Anwachsen der Bevölkerung auf sieben Milliarden Menschen. Auch der jüngst aufgedeckte Rechtsterrorismus hat ihre Palette der "epochalen Veränderungen" um eine weitere Herausforderung bereichert.