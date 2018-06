Einen Tag nach der Festnahme des früheren NPD-Funktionärs Ralf Wohlleben kann aus Sicht der Politiker, die Frage eines Antrages, die rechtsextreme NPD zu verbieten, neu bewertet werden. Das Mitwirken von NPD-Mitgliedern in den rechtsextremen Netzwerken werde die Chancen eines Verbotsverfahrens verbessern, sagte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste (PKG), Thomas Oppermann (SPD). Weiter sagte er: "Das ist jetzt ein Beweis, der erbracht worden ist, dass die NPD eine verfassungswidrig handelnde Partei ist." Gemeinsam mit dem Bundestagsinnenausschuss hatte das PKG über den Stand der Ermittlungen beraten.

Laut Oppermann befinden sich unter den festgenommenen Mitgliedern und Unterstützern des rechtsextremen Netzwerkes keine V-Leute des Verfassungsschutzes. Das sei eine wichtige Information für das angestrebte NPD-Verbotsverfahren. Wären Wohlleben oder einer der anderen Beschuldigten V-Männer gewesen, würde sich daraus wiederum ein neuer Stolperstein für ein Verbotsverfahren ergeben. Denn 2003 war das damals angestrebte Verbot der rechtsextremen Partei an der Vielzahl von V-Leuten in der Partei gescheitert.

Die Thüringer Neonazi-Terrorzelle hatte wohl weitere Helfer aus der rechtsextremen NPD. "Wir haben heute auch erfahren, dass NPD-Mitglieder – nicht nur unter den bisher Festgenommenen – auch Teil des braunen Unterstützungsnetzwerks gewesen sind", sagte Oppermann. Die Hinweise auf weitere Helfer verdichteten sich. Auch das Mitwirken von NPD-Mitgliedern würde die Chancen für ein neues NPD-Verbotsverfahren verbessern.

Wohlleben war am Dienstag in Jena festgenommen worden. Der 36-Jährige, der Berichten zufolge früher NPD-Vize in Thüringen war, soll den Zwickauer Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Z. 2001 oder 2002 eine Schusswaffe und Munition verschafft haben.

Auch der CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl sah in der neuen Festnahme bessere Voraussetzungen für ein NPD-Verbot. Allerdings sei für ihn entscheidend, ob der Führung der Partei eine kämpferische aktive Rolle nachgewiesen werden könne. Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) sagte der Welt: "Wenn es einen klar belegbaren und belastbaren Zusammenhang zwischen der NPD-Mitgliedschaft und der Terrorgruppe NSU geben sollte, dann wäre das ein wichtiges Argument in Sachen NPD-Verbotsverfahren. Die V-Leute-Problematik würde nicht mehr im Mittelpunkt stehen."

Nach Ansicht des früheren Generalbundesanwalts Kay Nehm ist jedoch auch heute die Rolle von V-Leuten des Verfassungsschutzes das Problem. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnet er die Erfolgsaussichten eines neuerlichen Verbotsverfahrens als zweifelhaft. Für ein Verbot sei ein Abzug der V-Leute notwendig. Nehm befürchtet zudem einen ausufernden Streit darüber, "wie weit die nun abgeschalteten V-Leute das Wollen und Tun der Partei dauerhaft kontaminiert haben."

Der renommierte Karlsruher Verfassungsrechtler Christian Kirchberg sieht ebenfalls kaum Chancen für ein neues Verbotsverfahren. Den Stuttgarter Nachrichten sagte Kirchberg, die Lage sei unverändert. Kirchberg befürchtet, dass ein neuer Versuch deshalb "unter Umständen sogar zu einer Art Trotzreaktion des Bundesverfassungsgerichtes führen" könnte. Zudem reicht der Fall Ralf W. allein nach Kirchbergs Ansicht nicht aus, eine NPD-Verbindung zur Terror-Zelle nachzuweisen.