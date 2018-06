Die Piraten haben sich bei ihrem NRW-Landesparteitag in Soest für die nächsten Wahlen in Stellung gebracht. Die große Mehrheit der Anwesenden stimmte für eine Satzungsänderung, mit der die Arbeit "zukunftsfähig" gemacht werden soll, sagte Michele Marsching, Landesvorsitzender der Partei.

"Wir müssen vermeiden, dass wir in Strukturen wie bei den etablierten Parteien kommen", betonte Bundesvorstandsmitglied Matthias Schrade. Daher seien Änderungen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht geplant, um gezielt arbeiten zu können und sich der "Realpolitik anzugleichen", erklärte der Landesvorstand der Partei.

Auch künftig solle es basisdemokratisch, unkonventionell, transparent und eben ganz anders zugehen als bei den Etablierten. So durften alle 280 nach Soest gekommenen Parteimitglieder abstimmen, Delegierte gibt es nicht. Der NRW-Parteivorstand – wie auch der Bundesvorstand – soll auch in Zukunft ehrenamtlich arbeiten.

Mehr Transparenz in der Politik

Zum Auftakt des Parteitages hatten sich die Piraten für eine andere Drogenpolitik ausgesprochen. Der Konsum harter Drogen solle entkriminalisiert werden. In der Asylpolitik verlangte die Partei einen humaneren und liberaleren Umgang mit den Betroffenen. Außerdem forderten sie mehr Transparenz in der Politik und eine stärkere direkte Bürgerbeteiligung auch via Internet.

Seit ihrem Sensationserfolg im September in Berlin strebt die Piratenpartei auf bundesweit 20.000 Mitglieder zu und würde aktuellen Umfragen zufolge sowohl bei der Bundestagswahl als auch bei der NRW-Landtagswahl über die Fünf-Prozent-Hürde springen. Bundesweit käme die Partei aktuell auf acht, in Nordrhein-Westfalen auf neun Prozent der Wählerstimmen. Die Chancen seien gut, das Wahlergebnis von Berlin noch zu übertreffen. Machbar seien 18 Prozent, sagte Marsching in Anspielung auf die FDP, die dieses Ziel einst ausgerufen hatte, nun allerdings in Umfragen weit unter fünf Prozent liegt.