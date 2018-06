Zum ersten Mal seit Mitte März könnte Rot-Grün keine Regierungsmehrheit mehr bilden. Die Grünen verloren zwei Prozentpunkte und liegen nun bei 15 Prozent, ergab der ARD-Deutschlandtrend. Damit liegt die Partei wieder bei dem Wert, den sie vor der Atomkatastrophe von Fukushima hatte.

Eine Regierungsmehrheit könnten derzeit weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb stellen. Das liegt unter anderem an der in den Umfragen starken Rolle der Piratenpartei. SPD und Grüne kämen mit 31 und 15 Prozent zusammen auf 46 Prozent. Die Union konnte zwar in der Umfrage um zwei Punkte auf 34 Prozent zulegen, ihr Partner FDP erreicht trotz des Zugewinns von einem Punkt aber nur vier Prozent und bleibt damit unter der 5-Prozent-Hürde. Die Linke liegt unverändert bei sechs Prozent, die Piratenpartei verliert einen Punkt und kommt auf sieben Prozent.

Die Einstellung der Deutschen zur Finanzkrise hat laut dem ARD-Trend einen Tiefpunkt erreicht. Das kurzfristige Gefühl einer Entspannung ist demnach in dieser Woche einem großen Pessimismus gewichen. 82 Prozent der Deutschen sind der Ansicht, "der schlimmste Teil der Euro- und Schuldenkrise steht uns noch bevor". 84 Prozent glauben, "dass unser Land am Ende mehr zahlen muss, als im Moment im Rettungsschirm vorgesehen ist".

Die bisherige Arbeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Euro-Rettung beurteilten die Befragten allerdings mehrheitlich positiv. 58 Prozent waren der Ansicht, Merkel habe die deutschen Interessen beim Euro-Gipfel in Brüssel erfolgreich vertreten.

Könnten die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen, würde Merkel jedoch im Moment dem ehemaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück unterliegen. Für Steinbrück entschieden sich 45 Prozent der Befragten, für Merkel 42 Prozent. Im Vergleich zum SPD-Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier und Merkel würde die Kanzlerin allerdings mit 47 zu 36 Prozent führen. In beiden Fällen schnitt die Kanzlerin besser ab als im Sommer. Dass Peer Steinbrück sich von Altkanzler Helmut Schmidt bei gemeinsamen Auftritten als geeigneten Kanzlerkandidaten bewerben lässt, hält jeder zwei Deutsche (50 Prozent) für angemessen. 45 Prozent halten die Vorgehensweise für nicht angemessen.

Die Mehrheit der Deutschen (54 Prozent) begrüßt die Pläne der Bundesregierung für steuerliche Entlastungen zum 1. Januar 2013. Vor die Frage gestellt, was wichtiger sei, die Steuern zu senken oder weniger neue Schulden zu machen, stimmten jedoch 62 Prozent dafür, weniger neue Schulden aufzunehmen.

Die derzeit diskutierte Einführung eines Mindestlohns trifft bei 86 Prozent der Deutschen auf Zustimmung. 11 Prozent lehnen ihn ab. Uneins sind die Deutschen bei der Frage, auf welchem Weg dieser eingeführt werden sollte: 47 Prozent sind dafür, dass ein allgemeiner Mindestlohn vom Bundestag beschlossen werden sollte. Ebenfalls 47 Prozent finden hingegen, dieser sollte von Arbeitgebern und Gewerkschaften ausgehandelt werden. Dass die CDU ihre Haltung zum Mindestlohn ändern will, halten 78 Prozent der Deutschen für Wahltaktik. Nur 17 Prozent sehen darin hingegen einen glaubwürdigen Kurswechsel.