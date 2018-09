In Duisburg waren sie schon vor Längerem, später dann auch in Essen. Vergangene Woche tauchten sie in Düsseldorf und Köln auf. Und auch in Dortmund rechnen einige mit ihrem Besuch. Die Ermittler der Wuppertaler Staatsanwaltschaft sorgen zur Zeit für Aufregung in ganz NRW, bringen Politiker, Anwälte und Unternehmer ins Schwitzen. Sie durchsuchen renommierte Kanzleien und Rathäuser. Ihr Verdacht: Korruption bei einigen der prestigeträchtigsten Bauprojekten im Ruhrgebiet.

Es geht um Parteispenden und vermeintliche schwarze Kassen. Im Visier haben sie dabei gleich Dutzende hochkarätige Vertreter aus der politischen und wirtschaftlichen Elite des Bundeslandes. Je länger die Ermittlungen dauern, desto deutlicher werfen sie ein Schlaglicht auf ein engmaschiges Netzwerk einflussreicher Personen, das immer wieder gemeinsam an Großprojekten arbeitet.

Der prominenteste Verdächtige ist Adolf Sauerland . Jener Duisburger CDU-Oberbürgermeister, der wegen seines Verhaltens nach der Loveparade-Katastrophe im vergangenen Jahr noch immer arg in Bedrängnis ist, und gerade mit einem Abwahlverfahren seiner eigenen Bürger zu kämpfen hat. Im Innenhafen der von ihm regierten Stadt soll das neue Landesarchiv gebaut werden, doch die Kosten dafür sind von ursprünglich 52 Millionen Euro auf mittlerweile mindestens 190 Millionen explodiert.

Sauerland stand auch in Kontakt mit Kölbl und Kruse

Grund dafür ist auch der sehr merkwürdige Ablauf des Grundstückkaufs, den die Staatsanwaltschaft jetzt untersucht: Kurz nachdem sich das Land Anfang 2007 für das Gelände in Duisburg entschieden hatte, kauften die Essener Immobilienentwickler Kölbl und Kruse, die sich schon lange dafür interessierten, das Grundstück für knapp 3,85 Millionen Euro, um es rund anderthalb Jahre später für rund 17,6 Millionen Euro doch an den landeseigenen Immobilienbetrieb BLB weiterzugeben – dabei hatte ein Gutachter den Wert auf lediglich 6,1 Millionen Euro beziffert. Der Landesrechnungshof hält in einem jüngst veröffentlichten Gutachten diesen Betrag für "nicht nachvollziehbar", er entbehre "jeglicher soliden wirtschaftlichen Grundlage".

Adolf Sauerland war nicht nur bei der entscheidenden Politiker-Runde dabei, die die Landesarchiv-Entscheidung traf, er stand auch in Kontakt mit Kölbl und Kruse. In einem Brief der Immobilienunternehmer hießt es gar: "Herr Sauerland selber riet uns zu einem kurzfristigen Notartermin." Damit noch nicht genug, erhielt Sauerlands CDU für den Wahlkampf 2009 vier Spenden von jeweils 9.500 Euro – knapp unter der Grenze zur Veröffentlichungspflicht, die bei 10.000 Euro liegt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass mit diesen Zahlungen Einfluss auf politische Entscheidungen genommen werden sollte. Der Duisburger OB weist das als "völligen Quatsch" zurück, die Bauunternehmer ebenso.

Doch beim Landesarchiv hören die Merkwürdigkeiten nicht auf. Nur ein paar Meter weiter, ebenfalls im Duisburger Innenhafen, ist jetzt ein weiteres Prestigeprojekt in Verruf geraten: Beim Neubau des Büro- und Hotelgebäudes Eurogate könnte es Unregelmäßigkeiten gegeben haben, vergangene Woche durchsuchten Ermittler deshalb die Räume einer städtischen Entwicklungsgesellschaft in Duisburg. Die Duisburger SPD spottet bereits genüsslich, beim Innenhafen, einst ein "Aushängeschild" für "gelungenen Strukturwandel", wisse man mittlerweile nicht mehr, ob die Zahl der Staatsanwälte und Ermittler vor Ort höher sei als die der Besucher.