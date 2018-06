Die chinesische Justiz hat den oppositionellen Schriftsteller Chen Wei zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Urteil laute auf "Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt", sagte ein Anwalt des Dissidenten. Die Härte des Urteils sei eine Folge von Chens Teilnahme an den sogenannten Jasmin-Protesten im Frühling dieses Jahres, schrieb die Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders (CHRD) unter Berufung auf einen Anwalt Chens. Es ist die bislang härteste Strafe, die im Zuge der Repressionswelle gegen das Überspringen der Proteste aus dem arabischen Raum nach China verhängt worden ist.

Die chinesische Polizei hatte Chen im Februar zeitgleich mit weiteren Dissidenten festgenommen. Das Informationszentrum für Menschenrechte und Demokratie teilte in Hongkong mit, der Prozess gegen ihn habe weniger als drei Stunden gedauert.

Das Volksgericht in Suining in der Provinz Sichuan habe vier politische Essays des Regimegegners als Beweisstücke für "umstürzlerische" Aktivitäten akzeptiert, berichtete CHRD. "Dieses System muss geändert werden" und "benutzt Straßenproteste, um in der Bevölkerung für die Politik zu werben", hatte Chen Wei unter anderem geschrieben. Der Demokratieaktivist, der schon an den Studentenprotesten im Jahr 1989 teilgenommen hatte und mehrfach inhaftiert worden war, wurde am 20. Februar dieses Jahres festgenommen.

"Er ist unschuldig. Er hat lediglich die Partei kritisiert, was kein Gesetz verbietet", sage Verteidiger Zheng Jianwei. In seinen Texten habe Chen zudem "nie zum Sturz der Regierung aufgerufen", sagte Liang Xiaojun, ein weiterer Anwalt des Oppositionellen. Nach seinen Angaben sagte Chen zu dem Urteil: "Ich bin unschuldig, die Demokratie wird siegen, und dies wird das Ende der Diktatoren sein."

Der CHRD zufolge ist Chen Mitunterzeichner der sogenannten Charta 08, die demokratische Reformen in China fordert. Wegen des Papiers wurde auch der Friedensnobelpreisträger des vergangenen Jahres, Liu Xiaobo, bereits im Jahr 2009 zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Vorgehen der chinesischen Führung zur Einschränkung der Redefreiheit, darunter "ihre Versuche Mikroblogs zu kontrollieren" und ihre "Repressionswelle gegen Aktivisten", zeige deutlich die Nervosität, kommentierte die Menschenrechtsorganisation.