In der CSU gibt es laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung Befürchtungen, dass sie in der sich verschärfenden Euro-Schuldenkrise ihre Positionen womöglich nicht mehr lange durchhalten kann. Wie die Zeitung berichtet, bereitet Parteichef Horst Seehofer die Christsozialen bereits auf einen Sonderparteitag vor, falls sich Kanzlerin Angela Merkel auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche dem Druck der anderen Euro-Länder beugt: Ein Ergebnis könnte sein, dass die Staats- und Regierungschefs sich dort für europäische Staatsanleihen aussprechen. Zudem könnten sie den dauerhaften Ankauf von Anleihen überschuldeter Euro-Staaten durch die Europäische Zentralbank (EZB) befürworten. Beides hatte die CSU auf ihrem Parteitag Anfang Oktober strikt abgelehnt.

Seehofer habe Zweifel, dass Deutschland dem wachsenden Druck der Nachbarländer standhalte, hieß es unter Berufung auf Fraktionskreise in München. Der Bundesregierung und der CSU stünden schwere Wochen bevor. Merkel könnte zu Kompromissen gezwungen werden, die von der CSU verlangen würden, die eigenen Beschlüsse zu revidieren.

Ein CSU-Vorstandsmitglied wird mit den Worten zitiert: "Die Wirklichkeit wird bald eine andere sein. Damit sind die Beschlüsse überholt." Die Festlegungen der Partei gehen auch auf Seehofer selbst zurück. "Bis hierhin und nicht weiter", hatte er gesagt.

"Sollten wir diese roten Linien überschreiten, sind unsere Beschlüsse Makulatur", sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach der Zeitung. "Dann müssen wir sagen, ob wir die Notbremse ziehen oder nicht."