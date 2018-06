Angela Merkel hat sich durchgesetzt. Mit massivem Druck und dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy an ihrer Seite hat sie die übrigen Euro-Staaten und auch die Mehrheit der Nicht-Euro-Länder dazu gebracht, sich ihrem Plan zum Aufbau einer Fiskal- und "Stabilitätsunion" zu beugen. Bald schon soll es einen neuen Vertrag geben , der die Euro-Staaten zur Haushaltsdisziplin zwingt. Vertragsbrüchigen wird mit automatischen Strafen und einer Etat-Oberaufsicht aus Brüssel gedroht. Die Mitglieder der Gemeinschaftswährung werden angehalten, eine Schuldenbremse analog zur deutschen in ihre Verfassungen zu schreiben. So soll einer dauerhaften Verschuldungspolitik ein Ende gemacht werden.

Merkels Vorhaben spalte die EU in einen Euro-Club und einen widerspenstigen Rest, war vor dem Gipfeltreffen befürchtet worden. Das konnte vermieden werden: Auch sechs der zehn Nicht-Euro-Staaten schlossen sich Merkels Plan an – teils aus Einsicht, teils aus Angst, sonst an den Rand gedrängt zu werden. Schweden, Tschechien und Ungarn werden womöglich noch folgen.

Nur der britische Premierminister David Cameron verweigerte sich am Ende wie erwartet dem Lösungskonzept. Er beugte sich der EU-kritischen Mehrheit in seinem Land und seiner eigenen Partei. Großbritannien entfernt sich durch sein Nein noch weiter vom Kontinent. Das wird der britischen Wirtschaft auf Dauer vermutlich mehr schaden als dem Euro und der übrigen EU. Merkel kann damit jedenfalls leben.

Deutschland ist zur alles entscheidenden Führungsmacht in der EU geworden. Die Kanzlerin, von den einen schon zum neuen Bismarck stilisiert, von anderen als Europa-Diktatorin verfemt, hat Führungsstärke bewiesen. Sie hat die Chance genutzt, die in der tiefsten Krise der Gemeinschaft steckt: Die Union erfindet sich quasi neu. Die Währungsunion wird um die unvermeidliche, aber im Vertrag von Maastricht vor zwanzig Jahren noch vermiedene politische Union ergänzt. Unter dem Beschuss der Märkte hat sich endlich die Einsicht durchgesetzt, dass wer mit demselben Geld zahlt, auch gemeinsam wirtschaften und haushalten muss.

Deutschland übernimmt eine große historische Verantwortung. Wenn der Merkelsche Rettungsplan nicht aufgeht und er die Schuldenstaaten nicht dauerhaft stabilisiert; wenn die Märkte also auf das lange geforderte Signal der Geschlossenheit nicht gebührend reagieren; wenn das Berliner Spardiktat das Wachstum quer über den Kontinent abwürgt und überall die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen; wenn die soziale Kluft wächst und die Proteste zunehmen – dann gibt es keinen Ausweg mehr. Dann scheitert nicht nur der Euro, sondern Europa.

Euro-Beschlüsse Schuldenbremse Die Euro-Staaten sollen grundsätzlich den Staatshaushalt ausgleichen. Bei außergewöhnlichen Umständen oder schlechter Konjunktur wären Defizite aber weiterhin im Rahmen der Drei-Prozent-Grenze zulässig. Der Haushaltsausgleich wäre erreicht bei einem strukturellen – also um Konjunktureffekte bereinigten – Defizit von nicht mehr als 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Bei Überschreiten dieser Grenze müsste ein "automatischer Korrekturmechanismus" in Gang gesetzt werden. Der Europäische Gerichtshof soll über die Umsetzung in nationales Recht wachen. Der betreffende Staat soll ein wirtschaftliches Partnerschaftsprogramm mit der EU-Kommission abschließen müssen, in dem seine Reformverpflichtungen festgelegt werden. Sanktionen Künftig soll auch die Einleitung des Sanktionsverfahrens bei Überschreiten der Drei-Prozent-Defizitgrenze nur mit einer qualifizierten Mehrheit der EU-Finanzminister zu stoppen sein. Das ist nach dem EU-Vertrag bisher nicht möglich. Länder, gegen die ein Sanktionsverfahren wegen zu hoher Neuverschuldung läuft, sollen ein verbindliches Programm zu Reformen und Defizitabbau bei der Kommission und beim Rat abliefern. Budgetplan Die Vorschläge der EU-Kommission von Ende November, die eine stärkere Beteiligung der Behörde an der Aufstellung der nationalen Haushalte vorsieht, sollen rasch verabschiedet werden. Die Kommission kann einen veränderten Haushaltsentwurf verlangen, wenn das Budget dem Stabilitätspakt zuwider läuft. Euro-Bonds Der vom EU-Ratspräsidenten vorgelegte Entwurf der Erklärung sah zunächst auch vor, sich einen Plan zur Einführung von Euro-Bonds vorzunehmen. Diese Passage wurde aber auf Druck Deutschlands gestrichen. Vertrag Weil die nötige Einstimmigkeit für eine EU-Vertragsänderung nicht erreicht werden konnte, wollen die 17 Euro-Staaten noch vor März einen eigenen Vertrag schließen. Ausdrücklich wird in der Erklärung betont, dass immer noch angestrebt werde, die Regelungen in dem EU-Vertrag zu verankern. Die Regierungen von Bulgarien, Dänemark, Litauen, Lettland, Polen und Rumänien erklärten bereits jetzt ihren Willen, dem Abkommen beizutreten. Tschechien und Schweden müssen zunächst ihre Parlamente befragen. Ungarn will die Lage noch prüfen. Nur Großbritannien hat bereits seine Ablehnung erklärt, dem Vertrag beizutreten.

Zur gewachsenen deutschen Verantwortung für das Schicksal Europas gehört deshalb auch, endlich aufzuhören mit dem tumben Gerede über einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone und eine Aufspaltung der Währungsgemeinschaft oder Sprüche zu machen à la "Europa spricht Deutsch". Denn was in Berlin gesagt wird, wird im Rest des Kontinents sorgfältig verfolgt. Jeder falsche Zungenschlag kann das mühsam errungene Vertrauen wieder zerstören.

Im besseren Fall hat die EU aber nun die Chance, zu einer echten Staatengemeinschaft zu werden, die mehr ist als eine erweiterte Handels-, Währungs- und Regulierungsunion. Dazu müssen die bestehenden europäischen Institutionen eingebunden werden, die Kommission ebenso wie das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente – damit die EU nicht das Konstrukt nächtlicher Krisenrunden der Staatenlenker bleibt. Am Ende könnte eine föderative Kernunion mit einer gemeinsamen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik und einer Art Überregierung stehen, geboren aus den schon heute fast in Permanenz tagenden Staats- und Regierungschefs.