Die Innenminister von Bund und Ländern haben die Entscheidung über einen Antrag auf Verbot der NPD auf ihr Treffen im Juni vertagt. Die Minister verständigten sich auf ihrer Herbstkonferenz in Wiesbaden darauf, dass eine Arbeitsgruppe Kriterien für einen Verbotsantrag erarbeitet.

Man sei sich einig gewesen, dass die NPD danach strebe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, sagte der Vorsitzende des Innenministerkonferenz und hessische Ressortchef Boris Rhein (CDU) zum Abschluss der Tagung. Deswegen werde die Notwendigkeit eines Verbots der NPD gesehen. Zuvor müssten jedoch die rechtlichen Voraussetzungen für das Verbot geprüft werden.

Bis zur nächsten Sitzung im Juni soll zudem eine Stoffsammlung entstehen, sagte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und bestätigte damit Informationen von ZEIT ONLINE aus dem Teilnehmerkreis. Die Arbeitsgruppe werde dafür mögliche Verbindungen der NPD in die gewaltbereite rechtsextremistische Szene untersuchen und die Verbindungen des Verfassungsschutzes in die NPD analysieren. Das Gremium soll auch die für Parteienverbote gemachten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte berücksichtigen. Die Minister seien "ein gutes Stück" vorangekommen, bilanzierte Friedrich.

Die Verbindungsleute des Verfassungsschutzes in der Partei waren auf der Tagung zum Hauptstreitpunkt geworden. Nach Angaben von Berlins Regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit sind sie in den SPD-regierten Ländern bereits aus der NPD abgezogen. SPD-Länder hatten während der Konferenz beschlossen, ein Verbotsverfahren anschieben zu wollen. Die unionsgeführten Länder dagegen bremsten. In ihrem Beschlussvorschlag formulierten sie, um die von rechtsextremistischen Personen und Organisationen ausgehenden Gefahren erkennen und bewerten zu können, sei es erforderlich, über Informationen aus dem Inneren dieser Organisationen verfügen zu können. Deshalb halte man die V-Leute "für unverzichtbar".

Damit war der Weg zum Beschluss eines Verbotsantrages blockiert. Die Ministerkonferenz kann es nur durch einstimmige Entscheidung auf den Weg bringen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte seine Ablehnung eines ersten Verbotsverfahrens 2003 unter anderem damit begründet, dass der Verfassungsschutz V-Leute in den Führungsgremien der NPD haben könnte. Die Richter wollten die Partei nicht wegen Aktivitäten verbieten, an denen möglicherweise der Staat Anteil hat.

Ein Verbotsverfahren anzuschieben, ohne die Verbindung zu den V-Leuten zu kappen , hielten die Verfassungsrichter 2003 nur in "extremen Ausnahmefällen" für möglich. Ein solcher Fall könne vorliegen, "wenn unter dem Deckmantel der Organisation als politischer Partei Gewalttaten oder andere schwerwiegende Straftaten vorbereitet oder geplant werden", hieß es in dem damaligen Beschluss.

Dass der Partei Verbindungen ins gewaltbereite Milieu nachgewiesen sein müssen, darin wurden sich Unions- und die SPD- und Grünen-geführten Länder weitgehend einig. Das Verfassungsgericht hatte auch den Nachweis einer "aggressiv-kämpferischen Haltung" der NPD zur Voraussetzung für ein Verbot gemacht. Uneins blieben die Minister darin, wie umfassend der Nachweis ausfallen muss. Einem Teil der Runde reichte laut Schilderungen aus Teilnehmerkreisen dafür aus, dass Ermittler in der NPD einzelne Unterstützer von gewaltbereiten Gruppen dingfest machen. Andere äußerten, dafür müsse man der Partei "einen militanter Arm" nachweisen.

Seit dem ersten Verbotsverfahren von 2003 gebe es neue Erkenntnisse über die Partei, sagte Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU). Die NPD sei heute viel stärker in den freien Kameradschaften verstrickt, und vermutlich gebe es auch Verbindungen zu Rechtsextremisten.

Die Innenministerkonferenz kann den Verbotsantrag selbst nicht auf den Weg bringen, sondern nur ein Signal setzen. Nur Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung können einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Sofern die Länderminister sich einigen, wäre ein Antrag über den Bundesrat allerdings nur Formsache.