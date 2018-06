Die meisten Bürger wünschen sich an der Spitze ihres Landes starke, glaubwürdige und integere Persönlichkeiten. Menschen, die ihr Wissen, ihr Können und ihre Kraft für die Menschen ihres Landes und für das Gemeinwohl einsetzen. Persönlichkeiten, auf die sie stolz sein können, weil sie in jeder Weise vorbildlich sind.

Solche Menschen müssen nicht frei von Fehlern sein, denn die Bevölkerung weiß, dass es solche Menschen nicht gibt. Aber die Bürger müssen erkennen können, welchen Werten sich ihre Repräsentanten verpflichtet fühlen, an welchen sie sicher selber messen und messen lassen. Fehler werden hin- und annehmbar, wenn sie auch selbstkritisch und glaubhaft angenommen werden.

In vielen Unternehmen wurde in den letzten Jahren aus Fehlern gelernt. So dürfen dort teilweise keine Einladungen oder Geschenke von Geschäftspartnern angenommen werden, die den Wert von etwa 40 Euro übersteigen. Solche Regelungen werden auch eingesetzt, um auch nur den Eindruck von Vorteilsnahme und der damit möglichen Beeinflussung von Entscheidern zu entgehen.

Christian Wulff aber will der Öffentlichkeit erklären, dass der Empfang eines Kredits einer halben Million Euro zu einem Niedrigzins trotz fehlender Sicherheiten ohne die Erwartung von Gegenleistungen erfolgt ist.

Wir brauchen wieder mehr Politiker, die für Ideale einstehen. Wir brauchen Politiker, deren Meinung wir nicht immer teilen müssen, denen wir aber glauben können. Ein 93-jähriger Helmut Schmidt schafft es, ein Musterbeispiel für einen solchen Politiker abzugeben.

Möglicherweise gibt es ja nicht nur Helmut Schmidt, dem die Schuhe des Bundespräsidenten passen könnten. Christian Wulff sind sie aber momentan eindeutig zu groß.