Frenetischer Applaus am Dienstag auf dem Parteitag der SPD : Doch er gilt nicht Peer Steinbrück, der gleich seinen großen Auftritt hat. Nein, Christian Ude wird begrüßt: Der galante Münchner Oberbürgermeister mit den unverhofft guten Machtchancen für die Bayern-Wahl 2013 ist in Berlin angekommen. Er ist der neue große Sympathieträger der SPD. Wann immer an diesem Vormittag sein bayerischer Dialekt über die Lautsprecher erklingt, brechen die Delegierten in Jubel aus.

Deutlich reservierter ist die Stimmung gegenüber dem früheren Finanzminister und potentiellen Kanzlerkandidaten. Der Parteitag in Berlin – er ist kein Festspiel für Steinbrück. Das merkt man sofort: Steinbrück wird als "kompetenter" Redner für den Fachbereich Steuern angekündigt, nicht als verdienter Minister und keinesfalls als Hoffnungsträger .

Als der so Begrüßte daraufhin zur Bühne schreitet, begleitet ihn kein Klatschgewitter, nicht einmal gespannte Stille. Der Saal ist zwar voll, aber vielen Genossen ist die Müdigkeit noch anzusehen. Der gesellige Parteiabend am Montag ging für manche bis in den frühen Morgen. Insofern ist es nicht unbedingt ein dankbarer Termin, der Steinbrück zugewiesen wurde. Aber wenn sie wollen, können Genossen auch verkatert jubeln. Siehe Ude.

Auch die Spitzenpolitiker auf dem Podium signalisieren Steinbrück, dass sie ihn als Kanzlerkandidaten nicht gerade herbeisehnen. Der Linke Ralf Stegner liest demonstrativ Zeitung, auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft liest, wenn auch weniger demonstrativ. Parteichef Sigmar Gabriel dagegen fixiert Steinbrück die ganze Rede über recht genau, allerdings sieht das nicht unbedingt freundlich aus, sondern eher lauernd.

Steinbrück warnt vor "Strafsteuern"

Steinbrück wird geahnt haben, dass seine Rede für ihn nicht einfach wird. In den Meinungsmedien und in den Umfragen ist er populär, unter den SPD-Funktionären nicht unbedingt . Ihm gehe es "um ernsthafte Dinge", kündigt der Finanzexperte also gleich zur Begrüßung an, nicht um die K-Frage. Dennoch trägt seine Rede durchaus Züge einer verkappten Bewerbung: Nicht nur die Steuerpolitik, auch Passagen zu Integration und Rechtsextremismus finden Platz. Und natürlich zur EU: Einmal mehr wirft Steinbrück der Kanzlerin vor, "keine Erzählung" für Europa zu entwerfen und zu wenig für die europäische Integration zu werben. Allerdings belässt es Steinbrück dann auch dabei: Eine eigene originelle "Erzählung" zur Europapolitik hat er wieder einmal nicht im Angebot. Der Applaus bleibt reserviert.

Steinbrücks Aufgabe an diesem Vormittag ist nicht gerade einfach. Er soll für den steuerpolitischen Leitantrag der Parteispitze werben, den die zahlenmäßig mächtige Partei-Linke ablehnt. Sie fordert die Einführung einer Reichensteuer und eine höhere Besteuerung von Kapitaleinkünften. Die SPD-Führung lehnt das ab. "Lasst uns nicht überziehen", warnt beispielsweise Frank-Walter Steinmeier.

Auch Steinbrück hält dagegen: Die SPD müsse "Regierungsfähigkeit demonstrieren". Es gehe darum, ein "breites Angebot" an alle Gesellschaftsschichten zu machen und "die Starken nicht zu verprellen". Sonst laufe man Gefahr, dass die "Leistungsträger" die "Solidargemeinschaft" aufkündigten. Das könnte aber leicht passieren, wenn man eine Reichensteuer einführt. Steinbrück nennt sie "prohibitive Steuer". Strafsteuer also. Dieser Begriff wird ihm später noch um die Ohren fliegen.