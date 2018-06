Zum 67. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki eine Gedenkrede vor dem Bundestag gehalten. Im Beisein von Bundespräsident Christian Wulff , Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) und dem amtierende Bundesratspräsident Horst Seehofer ( CSU ) erzählte der 91-Jährige von seinem Leben und der Gefangenschaft im Warschauer Ghetto.

Seit 1996 erinnert der Bundestag am Jahrestag der Befreiung des KZs am 27. Januar 1945 an die Opfer des Nationalsozialismus. An diesem Holocaust-Gedenktag wird weltweit der NS-Opfer gedacht: Auschwitz steht symbolhaft für den Völkermord und die Millionen Menschen, die vom Nazi-Regime verfolgt und umgebracht wurden.

Reich-Ranicki sagte der Zeitung Jüdische Allgemeine , es vergehe bis heute kein Tag, an dem er nicht an das Ghetto denken müsse. "So etwas vergisst kein Mensch. Es war eine schreckliche, eine unvorstellbare Zeit." Neben der Musik habe ihm vor allem die Lyrik geholfen, die dunkle Zeit zu überstehen. "Wer jederzeit von den Deutschen abtransportiert werden kann, findet keine Ruhe, Romane wie Krieg und Frieden oder Anna Karenina zu lesen. Wohl aber Gedichte."

Auffällige Unkenntnis der jungen Deutschen

Der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, Stephan Kramer, sagte, der Gedenktag sei vor allem ein Tag für die Nachkommen. Nicht die Opfer des Holocausts brauchten einen solchen Tag, sondern diejenigen, die dieses Leid nicht durchmachen mussten, sagte er dem Radiosender NDR Info. "Dabei müssen wir sicherstellen, dass dieses Gedenken nicht zu einem kalten Ritual verkümmert, sondern die Herzen der Menschen und der zukünftigen Generationen erreicht."

Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Umfrage hatte ergeben , dass ein großer Teil der unter 30-Jährigen in Deutschland mit dem Begriff Auschwitz nichts anzufangen weiß.