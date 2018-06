Linkspartei-Chef Klaus Ernst hat dem Freistaat Bayern eine "Berufsverbotspraxis" gegen unliebsame politische Konkurrenten vorgeworfen. Die von der Verfassung geschützte Berufsfreiheit werde eingeschränkt, sagte Ernst der Mitteldeutschen Zeitung .

Anlass für den Vorwurf ist eine in Bayern übliche Praxis bei der Einstellung von Mitarbeitern des Öffentlichen Dienstes. Diese müssen eine Erklärung unterzeichnen, in der es unter anderem heißt: "Mit dieser Verpflichtung des Beamten ist insbesondere unvereinbar jede Verbindung mit einer Partei, Vereinigung oder Einrichtung, die die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung ablehnt oder bekämpft." Dieser Erklärung liegt ein Verzeichnis extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen bei. In der Rubrik "Linksextremismus" findet sich – neben anderen Gruppierungen – auch die Linkspartei.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigte diese Praxis. "Es ist richtig und notwendig, bei einem Mitglied der Linkspartei, das sich für den Staatsdienst bewirbt, genau hinzuschauen." Verfassungsfeinde dürften bei den Staatsdienern nicht geduldet werden. "Kann ein Bewerber entsprechende Zweifel nicht ausräumen, kommt eine Einstellung auch nicht in Betracht", sagte Herrmann.

Eine Einstellung von Mitgliedern der Linkspartei sei nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bei großen Teilen der Mitglieder der Linken seien aber erhebliche Zweifel angebracht, ob diese Verfassungstreue gewährleistet sei. Teile der Linken stellten das Recht auf Privateigentum infrage, andere pflegten den Kontakt zur kurdischen Terrororganisation PKK.

Haseloff kritisiert Linkspartei

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat Zweifel an der Verfassungstreue der Linkspartei. Er sehe Klärungsbedarf auf allen Ebenen, sagte er. Das betreffe die Forderung nach einem Systemwechsel, die Aktivität innerparteilicher Gruppen wie der Kommunistischen Plattform , die Kontaktpflege einzelner Abgeordneter zu Diktaturen in aller Welt und zu gewaltnahen linksextremistischen Gruppen in Deutschland.

Mit Blick auf die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz und ein von CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt ins Spiel gebrachte Verbotsverfahren sagte Haseloff: "Es liegt also in der Hand der Partei Die Linke selbst, wie sich die Debatte weiterentwickelt."