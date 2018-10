Der Bundestag soll nach Auffassung der Linkspartei entscheiden, ob die Beobachtung von 27 ihrer Abgeordneten durch den Verfassungsschutz fortgesetzt werden soll. Man werde einen entsprechenden Antrag stellen, sagte Linke-Fraktionschef Gregor Gysi . "Es ist jetzt an der Zeit, diesen Spuk zu beenden."

Während Linke-Politiker beobachtet würden, habe das Bundesamt für Verfassungsschutz die Taten der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund nicht auf dem Schirm gehabt. Gysi: "Das ist ein Pfeifenverein sondergleichen. Der sollte sich auflösen."

Gysi verwies auf die auffallend hohe Zahl an beobachteten Linke-Politikern aus Ostdeutschland , die teils schon seit den neunziger Jahren im Visier des Verfassungsschutzes stünden. "Die stecken noch mitten im Kalten Krieg", sagte der Fraktionschef über den Dienst. "Denen hat keiner gesagt, dass es die DDR nicht mehr gibt." Die Überwachung sei eine Unverschämtheit. Zudem hätten Menschen Angst, dass in Sprechstunden bei Abgeordneten etwas mitgeschnitten werden könnte.

Bundesinnenminister Friedrich ( CSU ) warf Gysi ein krudes Demokratieverständnis vor, weil er die Linke in eine Reihe mit der NPD gestellt habe. "Der politisch Verantwortliche für die Geheimdienste in diesem Land folgt einem kruden undemokratischen Politik- und Verfassungsverständnis, das den Bismarckschen Sozialistengesetzen sehr nahe und den demokratischem und sozialen Rechtsstaat sehr fern steht", so Gysi.

In der Bundesregierung sorgten die Berichte zu den Beobachtungen für Unruhe – das Thema spaltet die Regierungskoalition. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ) bezeichnete es als "unerträglich", wenn frei gewählte Abgeordnete von den Verfassungsschützern beobachtet würden. "Die Arbeit von frei gewählten Bundestagsabgeordneten darf nicht durch den Verfassungsschutz beeinträchtigt werden", sagte sie der Süddeutschen Zeitung . Nach den Pannen um die rechtsextreme Neonazi-Zelle solle der Verfassungsschutz seine Arbeit und seine Schwerpunkte überdenken.