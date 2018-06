Marina Weisband, Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei, hat ihren Rückzug aus dem Vorstand der Partei angekündigt. Dies geht aus einer Stellungnahme zum kommenden Bundesparteitag auf der Internetseite der Partei hervor. Darin sagt Weisband: "Ich werde im nächsten Jahr aktiv bei den Piraten mitarbeiten und unsere Politik und unsere Vision mitgestalten. Zu den Dingen, über die ich mir unsicher bin, gehört, ob ich das als Bundesvorstand tun werde." Aller Wahrscheinlichkeit werde sie im Mai nicht erneut für ihr Amt kandidieren.

Weisband sagte, sie wolle sich "nicht auf die gefährliche Schiene des Berufspolitikers begeben, der seine Berufsqualifikation zugunsten seiner politischen Laufbahn aufgibt". Als weiteren Grund für den Rückzug gab sie an, die Arbeit gesundheitlich nicht mehr zu schaffen. Außerdem plane sie, ihren Traum, Psychologin zu werden, nicht aufzugeben und ihr Diplom machen zu wollen.

Die Piratenpartei hatte im September 2011 erstmals den Einzug in ein Landesparlament geschafft. Bei der Landtagswahl in Berlin erreichten sie knapp 9 Prozent der Stimmen, alle 15 Kandidaten zogen ins Abgeordnetenhaus ein. Als Ziel für 2013 will die Partei den Sprung in die Bundespolitik schaffen.