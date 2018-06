Kurz vor dem jährlichen Dreikönigstreffen der FDP hat deren Generalsekretär Patrick Döring dem Parteivorsitzenden fehlenden Durchsetzungswillen attestiert. Philipp Rösler sei "kein Kämpfer", sagte Döring dem Stern. Der erst vor wenigen Tagen angetretene Generalsekretär stuft Parteichef Rösler eher als konsens-orientierten Vorsitzenden ein: Rösler sei ein "Wegmoderierer", sagte Döring dem Magazin.

Rösler will diese Woche in Stuttgart seine erste Rede als Parteivorsitzender auf einem Dreikönigstreffen halten. Die Delegierten erhoffen sich Hinweise darauf, wie die Dauerkrise der FDP zu beenden und die Liberalen aus dem Umfragetief zu holen sind.

Denn so lange wie noch nie dümpelt die FDP unter der Fünfprozenthürde , ein Wahlforscher sieht sogar die Existenz der Partei bedroht . Auch die Ablösung des langjährigen Vorsitzenden Guido Westerwelle durch Rösler vor knapp einem Jahr änderte nichts , ebenso die Übernahme des wichtigen Wirtschaftsressorts der Bundesregierung durch Rösler. Ein weiterer, mit Rösler angetretener Hoffnungsträger, Generalsekretär Christian Lindner, trat Mitte Dezember überraschend zurück – zwei Tage vor dem für die FDP heiklen Mitgliederentscheid zum Europäischen Rettungsschirm ESM . Selbst der Parteichef hatte nur kurzfristig davon erfahren.

Rösler hatte Lindners Nachfolger Döring im Dezember unter anderem mit den Worten vorgestellt, er werde die Kampagnenfähigkeit der FDP wiederherstellen. Der Rösler-Vertraute Döring kündigte an, dem entsprechen zu wollen. Er werde mehr Klartext reden und ein anderer Generalsekretär als Lindner sein. "Ich bin rhetorisch so geschult, nicht die Girlanden zu winden, sondern durchzumarschieren", sagt er. "Man muss Politikern Leidenschaft und Authentizität ansehen."

Seinem Vorgänger Lindner warf er vor, vom Amt des Generalsekretärs nur deshalb zurückgetreten zu sein, um dadurch zügig FDP-Chef werden zu können. "Er hat geglaubt, dass die Lage (...) so instabil ist, dass Philipp Rösler zurücktreten muss und dass die Partei ihn, den großen Intellektuellen, dann ruft", sagte Döring. Lindners Abgang "haben alle als brandbeschleunigend empfunden, auch die ihm menschlich näher stehen", sagte er.

Für Rösler sei Lindners Rücktritt hart gewesen. Die Situation hatte "psychologisch-menschlich für ihn sicher ein Maß an Härte", wie er sie "in seinem Leben noch nicht hatte".

Döring deutete an, dass der interne Machtkampf in der FDP nicht spurlos an Rösler vorbei gegangen sei. "Dieses Jeder gegen Jeden ist mir auch zuwider, und ihm noch mehr."