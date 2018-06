Die saarländische CDU strebt nach dem Bruch des Jamaika-Bündnisses eine Koalition mit der SPD an. "Ich habe heute mit dem Vorsitzenden der SPD-Saar Kontakt aufgenommen, um ihm Gespräche über die Bildung einer neuen Landesregierung anzubieten", sagte Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Falls die SPD nicht zu einer Koalition bereit sei, wären Neuwahlen die "logische Konsequenz".

Kramp-Karrenbauer hatte die Regierungskoalition mit FDP und Grünen aufgrund anhaltender Zerwürfnisse bei den Liberalen aufgekündigt. Die FDP befinde sich in einem Zustand der Zerrüttung, sagte die Ministerpräsidentin. Die Bewältigung von Zukunftsaufgaben erfordere "Mut, Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit".

Die Zerwürfnisse in der FDP Saar stellten das notwendige Fundament aus Vertrauen, Stabilität und Berechenbarkeit aber in einem Maße infrage, dass dies nicht mehr hinnehmbar sei. Eine Rückkehr zu geordneten Verhältnissen bei der FDP sei in absehbarer Zeit nicht mehr zu erwarten, die Koalition könne deshalb nicht mehr ihre Aufgaben wahrnehmen. Darüber sei sich die CDU völlig einig.

FDP-Fraktionschef wechselte zur CDU

CDU, FDP und Grüne hatten im Saarland seit 2009 zusammen regiert. Es handelte sich um die erste sogenannte Jamaika-Koalition auf Landesebene. Der bisherige FDP-Fraktionschef Christian Schmitt war im Dezember überraschend zurückgetreten und als parteiloser Abgeordneter in die CDU-Fraktion gewechselt. Er begründete den Schritt mit mangelnder Loyalität und Verlässlichkeit im Umgang miteinander. In der Landesregierung hatte die FDP zwei Ministerposten: Christoph Hartmann (Wirtschaft) und Georg Weisweiler (Gesundheit).

Die Suche nach einem Nachfolger für Schmitt als FDP-Fraktionschef ist bislang erfolglos geblieben. Der ursprünglich vorgesehene Nachfolger, Christoph Kühn, geriet wegen einer möglichen Dienstwagenaffäre in die Kritik. Die vor Weihnachten anvisierte Neuwahl wurde ins neue Jahr verschoben.

Neuwahlen oder andere Koalition?

Ob es im Saarland zur Neuwahl oder einer neuen Regierungsbildung kommt, ist noch offen. Die Spitze der Saar-SPD sprach sich zwar für Gespräche mit der CDU aus. Landeschef Heiko Maas sagte, eine endgültige Entscheidung werde aber erst der Landesvorstand am Samstag treffen. Der saarländische SPD-Bundestagsabgeordnete Ottmar Schreiner forderte bereits Neuwahlen. "Das ist eine Zäsur", sagte er dem Tagesspiegel . "Notwendig ist ein Neuanfang, und darüber soll die Bevölkerung entscheiden."

Im Landtag mit 51 Abgeordneten verfügte die bisherige Jamaika-Koalition nur über eine knappe Mehrheit. Der CDU gehören 20 Abgeordnete an, der FDP noch 4, die Grünen stellen 3. Die bislang oppositionelle SPD hat 13 Abgeordnete, die Linke 11.

"Regionale Besonderheit im Saarland"

Die Liberalen im Bund reagierten unterschiedlich auf die überraschende Aufkündigung der Koalition. Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel (FDP) nannte die Ankündigung am Dreikönigstag "einen sehr unerfreulichen Akt". "Hätte man nicht den politischen Partner, die FDP, schädigen wollen, hätte man das schon viel früher sagen können", sagte er dem Fernsehsender Phoenix. Dagegen betonten andere führende Liberale die regionale Besonderheit im Saarland. "Wenn das so ist, wie es sich jetzt darstellt, ist ein interessantes Experiment nicht für vier Jahre voll gelungen", sagte etwa Fraktionschef Rainer Brüderle. "Dass es dort Probleme gab, ist ein offenes Geheimnis."

Kramp-Karrenbauer betonte, dass die Situation der FDP Saarland-spezifisch sei und nicht mit der Bundespartei zu tun habe. Dass sie das Aus der Koalition ausgerechnet während der Rede von FDP-Chef Philipp Rösler beim Dreikönigstreffen der Liberalen bekannt gegeben habe, sei nicht beabsichtigt gewesen. Konsequenzen könnten nicht auf die "lange Bank geschoben" werden, sagte Kramp-Karrenbauer. So habe sich der Chef der Saar-FDP am Vormittag wegen der Geburt seines ersten Kindes im Krankenhaus befunden.