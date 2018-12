Im Umgang mit dem Bundespräsidenten verschärfen nun auch Koalitionspolitiker den Ton. Der Fraktionschef der FDP im schleswig-holsteinischen Landtag, Wolfgang Kubicki , drängte Christian Wulff wegen eines zinsgünstigen Kredits für sein Privathaus und den Drohanrufen bei Zeitungen zu einer raschen Erklärung in eigener Sache: Wulff habe nur noch wenig Zeit für eine Stellungnahme zu den neuen Vorwürfen, sagte er der Passauer Neuen Presse. "Wir reden nicht über Wochen, sondern über wenige Tage, die ihm noch bleiben." Er hätte sich "viel mehr Souveränität" von Wulff gewünscht.

Die CDU-Politikerin Vera Lengsfeld forderte Wulff offen zum Rücktritt auf. "Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung kann ihn nicht mehr ernst nehmen", sagte die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Handelsblatt Online . Wulff habe sein Amt nie ausfüllen können und es fast irreversibel geschädigt. Jede Stunde, die er sich länger daran klammere, schade der demokratischen Kultur.

Lengsfeld, bis 2005 auch Bundestagsabgeordnete, plant bereits für eine Neuwahl des Bundespräsidenten. Sie appellierte an SPD und Grüne, erneut den ehemaligen Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Joachim Gauck , als Kandidaten zu benennen. "Joachim Gauck kann dem Amt seine Würde zurückgeben", sagte die CDU-Politikerin, die sich schon 2010 in der Union für Gauck eingesetzt hatte.

Belastet durch all diese Kritik kehrt Wulff am heutigen Mittwoch an seinen Dienstsitz im Schloss Bellevue zurück. Seit einer persönlichen Erklärung vor Weihnachten schweigt er zu den Vorwürfen, in unzulässiger Weise in die Pressefreiheit eingegriffen zu haben.

Auch Oppositionsvertreter verlangten deshalb eine Erklärung. Wulff könne sein Amt ohne rückhaltlose Aufklärung nicht mehr unbefangen ausüben, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel. "Es gilt nach wie vor: Niemand kann sich den zweiten Rücktritt eines Bundespräsidenten innerhalb von zwei Jahren wünschen", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. "Allerdings kann sich auch niemand einen Bundespräsidenten wünschen, der den Eindruck erweckt, er sei seinem Amt weder politisch noch stilistisch gewachsen." SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil sieht Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel in der Pflicht: "Nun muss Frau Merkel erklären, ob Herr Wulff ihren Ansprüchen an sein Amt noch gerecht wird", sagte er der Welt. Merkel hatte Wulff 2010 als Präsidentschaftskandidat durchgesetzt.