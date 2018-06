Der Bundespräsident hat sehr knapp auf den Vorwurf reagiert, er habe mit einem Anruf bei der Bild -Zeitung versucht, die Veröffentlichung eines Berichts über seinen Bau-Kredit zu verhindern. Christian Wulffs Sprecherin sagte, über Vieraugengespräche und Telefonate gebe der Bundespräsident "grundsätzlich keine Auskunft". Für ihn sei die Presse- und Rundfunkfreiheit aber "ein hohes Gut". Wulff habe deshalb zu den Krediten für sein Eigenheim und zu Urlaubsaufenthalten "Transparenz hergestellt, Erklärungen abgegeben und mehrere hundert Medienanfragen beantwortet".

Ähnliches hatte Wulff schon in seiner persönlich vorgetragenen Erklärung kurz vor Weihnachten gesagt. Dies, so sagte Wulff damals, bedeute gerade für Amtsträger, "jederzeit die Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor der Öffentlichkeit zu erörtern und gerade auch in Grenzbereichen zwischen Dienstlichem und Privatem, zwischen Amt und Privat die erforderliche Transparenz herzustellen".

Medienberichte hatten allerdings genau daran Zweifel aufkommen lassen. Wulff soll versucht haben, den Chefredakteur der Bild -Zeitung, Kai Diekmann , zu erreichen, um ihn von einem Bericht über den Privatkredit abzuhalten . Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet , soll Wulff dem Chefredakteur per Mailbox-Nachricht mit einem "endgültigen Bruch" gedroht haben, sollte diese "unglaubliche" Geschichte erscheinen. Wulff soll später erneut Kontakt zu Diekmann aufgenommen und seinen Anruf bedauert haben.

"Bild"-Zeitung bestätigt Anruf

Der Springer-Verlag hatte zunächst mitgeteilt, sich zu dem Vorfall nicht äußern zu wollen. Nun aber bestätigte Bild den Anruf . Die Zeitung habe Wulff vor ihrer ersten Veröffentlichung zur Kreditaffäre am 13.12. Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben. Diese sei auch abgegeben, allerdings kurz vor Redaktionsschluss zurückgezogen worden. Im Anschluss daran habe Wulff "empört" auf Diekmanns Mailbox gesprochen. Da er sich zwei Tage später für Ton und Inhalt der Nachricht entschuldigt habe, habe die Redaktion "nach breiter redaktioneller Debatte" davon abgesehen, über den Vorfall zu berichten.

Wie Spiegel Online berichtet, hat Wulff auch den Chef des Springer-Verlages, Mathias Döpfner , angerufen, damit dieser auf Diekmann einwirke. Döpfner habe aber "in knapper Form" abgelehnt . Der Verlag habe inzwischen auch den Anruf Wulffs bei Döpfner bestätigt. Cicero Online berichtet, dass Wulff auch die Springer-Mehrheitaktionärin Friede Springer kontaktierte, um eine Berichterstattung über die Finanzierung seines Privathauses zu verhindern. Die Witwe des Verlagsgründers soll demnach entgegnet haben, dass sie keinen Einfluss auf ihre Chefredakteure zu nehmen pflege.