In der Affäre des Bundespräsidenten sind neue brisante Fragen und Vorwürfe aufgetaucht: Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den langjährigen Pressesprecher und engsten Vertrauten von Christian Wulff ( CDU ) wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Am Donnerstag ließ sie deshalb Glaesekers Privat- und Geschäftsräume durchsuchen. Der ehemalige Journalist und Leichtathlet soll sich von dem Eventmanager Manfred Schmidt als Gegenleistung für die Förderung einer von Schmidt ausgerichteten Veranstaltungsreihe durch die niedersächsische Landesregierung mehrfach zu Gratisurlauben haben einladen lassen.

Gegen Schmidt wird deshalb wegen Bestechung ermittelt. Auch bei ihm gab es eine Razzia.

Brisant sind die Ermittlungen für Wulff aus zwei Gründen: In seiner Zeit als Ministerpräsident in Niedersachsen war Glaeseker nicht nur sein Regierungssprecher und Staatssekretär in der Staatskanzlei. Sondern Wulff soll auch selber Schmidts Veranstaltungsserie persönlich unterstützt und dafür Sponsoren eingeworben haben.

Bundespräsident - Wulff zeigt sich trotz der Vorwürfe gegen ihn gelassen

Worum geht es bei den Ermittlungen?

Manfred Schmidt, ein umtriebiger Geschäftsmann und Veranstalter zum Teil hochkarätiger Treffen zwischen Wirtschaftsleuten, Politikern und anderen Prominenten, hatte zu Wulffs Regierungszeiten in Niedersachsen enge Kontakte zur Staatskanzlei in Hannover. So organisierte er den Nord-Süd-Dialog – eine private Veranstaltungsreihe, bei der sich niedersächsische und baden-württembergische Unternehmer präsentieren und mit Vertretern beider Landesregierungen in Kontakt kommen sollten. Die Schirmherrschaft hatten Wulff und der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (ebenfalls CDU) inne.

Laut Staatsanwaltschaft soll Glaeseker in Jahren 2007 bis 2009 die Durchführung und Finanzierung der Dialog-Reihe "gefällig gefördert" haben. Als Gegenleistung soll er mehrfach unentgeltlich Urlaube in Ferienhäusern von Schmidt gemacht haben: Zweimal mit seiner Frau in Schmidts Luxus-Wohnungen in Barcelona und Südfrankreich; ein anderes Mal mit seiner Frau und Wulffs erster Frau Christiane auf Schmidts Finca in Spanien .

Als Staatssekretär und Amtsträger hätte Glaeseker – wenn sich der Verdacht bestätigt – solche Gratisurlaube nicht annehmen dürfen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "qualifizierten Anfangsverdacht", also von mehr als einem bloßen Verdacht. Sie prüft nun anhand sichergestellter Schriftstücke und Computerdateien die "beruflichen und privaten Verbindungen" von Glaeseker und Schmidt.

Was hat Wulff damit zu tun?

Glaeseker war seit Langem Wulffs engster Vertrauter und Berater. Er war als Staatssekretär direkt in seiner Staatskanzlei angesiedelt. Deshalb stellt sich die Frage, ob er von der von Glaeseker betriebenen Unterstützung des Landes für die Dialog-Reihe des privaten Geschäftsmannes Schmidt und von der möglichen Gegenleistung in Form kostenloser Urlaubsaufenthalte gewusst hat.

Falls ja: Hätte er als Ministerpräsident und Vorgesetzter in diesem Fall nicht einschreiten müssen? Immerhin ist Bestechlichkeit ein schwerwiegendes Delikt. Dies hätte er – wenn der Vorwurf zutrifft und er davon Kenntnis hatte – in seiner unmittelbaren Umgebung nicht dulden dürfen, sondern zur Anzeige bringen müssen. Zumal es um Landesgelder ging. Auf keinen Fall hätte er Glaeseker dann im Amt belassen und gar später zu seinem Sprecher im Bundespräsidentamt machen dürfen.

Kaum vorstellbar ist jedenfalls nach Ansicht von Christian Humborg von der Anti-Korruptionsorganisation Transparancy International, dass Wulff von den Aktivitäten seines engen Vertrauten für Schmidt nichts gewusst haben sollte. Eingreifen hätte er allerdings erst müssen, wenn er auch von der Gegenleistung in Form der Gratisurlaube erfahren hätte, sagt Humborg. Denn erst durch die Gegenleistung wäre der Tatbestand der Bestechung erfüllt.