Wegen seiner Kredit- und Medienaffäre wird Bundespräsident Christian Wulff auch in der schwarz-gelben Koalition in Berlin weiter scharf kritisiert. Wulffs Krisenmanagement sei "schlichtweg eine Katastrophe", sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Hinzu kämen "Dilettantismus und Unbeherrschtheit" sowie "eine gewisse Überforderung" im Umgang mit den Medien.

Der CDU-Abgeordnete Karl-Georg Wellmann, der in der vergangenen Woche als erster Koalitionspolitiker Wulffs Rücktritt verlangt hatte, wiederholte seine Forderung. "Der Bundespräsident wäre gut beraten, mit Anstand und Würde den Hut zu nehmen und das Schloss Bellevue zu verlassen", sagte Wellmann der FAS . Allein die Tatsache, dass Wulff "nachhaltig und ohne absehbares Ende im Gerede ist, lässt das Amt und seinen Inhaber Schaden nehmen".

Der Speyrer Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim kam in einem neuen Gutachten zu dem Schluss, dass Wulff als Ministerpräsident wegen Vorteilsnahme im Amt gegen das niedersächsische Ministergesetz verstoßen hat. Dabei geht es laut Spiegel Online um den umstrittenen Hausbau-Kredit, den Wulff von dem befreundeten Unternehmer-Ehepaar Geerkens erhalten hatte. Die Grenze zur Strafbarkeit sei "eindeutig überschritten", wurde Arnim zitiert.

Union ist kritisch mit Wulff

Die Zeitung berichtete, die meisten CDU-Abgeordneten äußerten sich kritisch, wollten dies aber nicht namentlich tun. "Mit jedem Tag, wo der Bundespräsident aus eigenem Verschulden die Diskussion verlängert, macht er es den Freunden aus der Union schwerer, ihn zu verteidigen", zitierte die FAS einen Abgeordneten.

Wulff steht seit Wochen unter anderem wegen eines privaten Hauskredits und seines Umgangs mit Medien in der Kritik. So kaufte er ein Einfamilienhaus mithilfe eines Kredits über eine halbe Million Euro, den ihm die Ehefrau eines befreundeten Unternehmers gewährte. Zudem soll er Journalisten gedroht haben . Den Kredit wandelte Wulff später in einen wiederum umstrittenen Bankkredit zu günstigen Konditionen um, den er Ende vergangenen Jahres durch ein höher verzinstes Darlehen ersetzte. Letztere Umwandlung erfolgte nach Angaben Wulffs und seiner Bank aufgrund einer telefonischen Absprache vom 25. November 2011.

Die FAS berichtete nun, es gebe Hinweise, dass journalistische Recherchen Wulff zu diesem jüngsten Schritt veranlasst hätten. Am späten Vormittag des 25. Novembers habe Wulffs damaliger Sprecher Olaf Glaeseker bei der Bild -Zeitung angerufen und sich über Recherchen in Wulffs Heimat Großburgwedel beschwert. Dort hatte ein Bild -Journalist demnach am 24. November versucht, Kontakt zum Vorbesitzer von Wulffs Anwesen zu bekommen, was nicht gelungen sei. Stattdessen habe der Journalist mit einem Nachbarn über den Verkauf des Hauses gesprochen, an dem dieser am Rande beteiligt gewesen sei.