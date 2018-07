Drei Wochen nach Bekanntwerden eines zinsgünstigen Privatkredits wird die Situation für Bundespräsident Christian Wulff in der Union als durchaus kritisch eingeschätzt. Trotz der jüngsten Vorwürfe, er habe mit Anrufen bei mehreren Zeitungen unliebsame Berichte verhindern wollen , geht man in CDU und CSU aber davon aus, dass er die Angelegenheit erst mal durchstehen will.

Die ARD berichtete unter Berufung auf zuverlässige Quellen in der Umgebung des Staatsoberhauptes, Wulff habe sich entschieden, nicht zurückzutreten.

Wulff steht seit Mitte Dezember wegen seiner Kredite für den Kauf eines Eigenheimes in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident in der Kritik. Eine neue Dimension erhielt der Fall, nachdem bekannt geworden war, dass der Bundespräsident persönlich mit Anrufen unter anderem bei Bild- Chefredakteur Kai Diekmann im Dezember versucht hatte, die Veröffentlichung der Zeitung zu den Krediten zu verhindern.

Koalitions- und Oppositionsvertreter verlangten eine erneute Erklärung Wulffs. Als erste prominente CDU-Politikerin sprach sich Vera Lengsfeld offen für einen Rücktritt aus . Sie schlug zugleich den früheren Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, den zur Präsidentschaftswahl 2010 unterlegenen Joachim Gauck , als Nachfolger vor.

Das Bundespräsidialamt hatte am Dienstag den zweiten Tag in Folge zum Vorwurf der versuchten Einflussnahme geschwiegen. Stattdessen wurden die offiziellen Termine des Staatsoberhaupts für die nächsten Tage veröffentlicht. Demnach empfängt Wulff als nächstes am Freitag im Schloss Bellevue Sternsinger aus dem Bistum Essen.