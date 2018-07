Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat die Forderungen ihres Innenministers Hans-Peter Friedrich ( CSU ) nach einem freiwilligen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone zurückgewiesen. Über ihren Sprecher Steffen Seibert ließ sie sagen, dass sie "diese Einschätzung nicht teilt". Seibert sagte, der Antrag für weitere Griechenland-Hilfen, über den der Bundestag am Montag abstimmen soll, sei mit allen Ministerien abgestimmt – auch mit dem Bundesinnenministerium.

Merkel stehe "voll und ganz hinter dem Antrag" und gehe davon aus, dass auch Friedrich ihm im Bundestag zustimmen werde, sagte Seibert. Friedrich und weitere CSU-Politiker hatten sich am Wochenende für einen freiwilligen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone ausgesprochen und damit für Unmut in der Koalition gesorgt. Außerhalb der Währungsunion seien die Chancen Griechenlands, sich zu regenerieren und wettbewerbsfähig zu werden, mit Sicherheit größer als wenn es im Euro-Raum verbleibe, sagte Friedrich. Es gehe darum, "Anreize für einen Austritt zu schaffen".

Friedrich relativiert seine Worte

Inzwischen rückte auch Friedrich selbst von seinen Forderungen ab. Griechenland könne auch in der Euro-Zone saniert werden, sagte der Minister. Das zur Abstimmung stehende Hilfspaket sei vorläufig die "beste Alternative", sagte er. "Sonst würde ich nicht zustimmen." Der Minister betonte, er zweifle nicht am Kurs der Kanzlerin in Sachen Euro-Rettung. Das zweite Rettungspaket für Griechenland habe "nie zur Disposition gestanden".

Mit seinen Äußerungen vom Wochenende habe er eine "Botschaft an die Griechen" senden wollen, dass nicht nur die Euro-Partner, sondern auch die Griechen ihre Verpflichtungen einhalten müssten. Die Griechen müssten wissen: Es gebe auch andere Lösungen "als immer nur zu zahlen", sagte Friedrich. Regierung und Parteien in Athen stünden in der Pflicht, sich nun "mit Volldampf" an die Umsetzung der zugesagten Reformen zu machen.

Zu der Kritik vor allem am Zeitpunkt seiner Äußerungen kurz vor der wichtigen Abstimmung im Bundestag sagte der Minister: "Es ist immer klug, sich zu wichtigen Dingen wahrheitsgemäß zu äußern."

Westerwelle widerspricht

Kritik daran kam allerdings von den Koalitionspartnern der CSU. "Ich verstehe die politischen Spekulationen über ein Griechenland außerhalb der Euro-Zone nicht", sagte Außenminister Guido Westerwelle ( FDP ) der Zeitung Die Welt . Die Vereinbarungen müssten auf beiden Seiten eingehalten werden. Für den Erfolg des zweiten Hilfspakets sei es wichtig, dass dieses "nicht sofort wieder zerredet wird" .



Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder wies die Äußerungen Friedrichs zurück. Er sei der Auffassung, "dass wir selber keinen Beitrag leisten sollten, irgendein Mitglied aus der Euro-Zone heraus zu drängen", sagte er in Interviews. "Wir wollen die Griechen in der Euro-Zone halten." Es müsse alles getan werden, um die Zone zu stabilisieren. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin bezeichnete Friedrichs Aussage als absurd. Er habe seine Äußerungen nicht zu Ende gedacht, sagte er im Deutschlandfunk .

Zustimmung für Friedrich innerhalb der CSU

In der CSU gibt es dagegen mehrere Politiker, die sich auf die Seite Friedrichs stellen. Bayerns Finanzminister Markus Söder plädiert für einen Austritt Griechenlands, wie die Passauer Neue Presse berichtet. Sein Parteikollege, Generalsekretär Alexander Dobrindt , nannte Griechenland einen "Pleitekandidat". "Der Austritt Griechenlands darf kein Tabu mehr sein", sagte er der Bild -Zeitung.

Am Nachmittag soll der Bundestag über das zweite Hilfspaket für Griechenland abstimmen. Es beläuft sich auf 130 Milliarden Euro. Kanzlerin Angela Merkel will vor der Bundestagsentscheidung am Nachmittag eine Regierungserklärung abgeben. Darin soll es unter anderem auch um eine mögliche Aufstockung des Euro-Rettungsschirms ESM von derzeit 500 auf 750 Milliarden Euro gehen. Die Euro-Länder hatten sich am Wochenende beim G-20-Treffen in Mexiko-Stadt durchgesetzt: Nun wird erst im März über eine Ausweitung der Finanzhilfen entschieden.