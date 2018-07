Es war keine allzu große Überraschung mehr, als Christian Wulff an diesem Freitagvormittag vom höchsten deutschen Staatsamt zurücktrat. Zu viele Fehltritte aus seiner Vergangenheit waren in den vergangenen Wochen öffentlich geworden, immer stärker wurde der Druck aus der Öffentlichkeit, aber auch aus seiner Partei, doch bitte persönliche Konsequenzen zu ziehen.

Wie geht es nun weiter? Schwarz-Gelb hat in der Bundesversammlung nur noch eine hauchdünne Mehrheit, auf diese wollen es die Koalitionsspitzen nicht ankommen lassen, sondern lieber mit der Opposition gemeinsam einen Kandidaten suchen.

Einen Kandidaten zu finden, den alle Parteien mittragen, ist allerdings gar nicht so einfach. An vielen, die bereits im Gespräch sind, hat mindestens eine Partei etwas auszusetzen.

Bundespräsident-aktuell Wer rückt nach? Bis zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten führt laut Grundgesetz der Präsident des Bundesrates die Amtsgeschäfte. Das ist derzeit der bayerische Regierungschef Horst Seehofer (CSU). Spätestens 30 Tage nach dem Ausscheiden des Staatsoberhauptes muss dann die Bundesversammlung zusammentreten und einen Nachfolger wählen. Als Horst Köhler 2010 zurücktrat, übernahm der damalige Bundesratspräsident und Bremer Regierungschef Jens Böhrnsen (SPD) kommissarisch die Geschäfte des Staatsoberhauptes. Er tat, wie er später sagte, das "staatspolitisch Notwendige": Gesetze unterzeichnen, Diplomaten empfangen. Aus Respekt vor dem Amt verzichtete er in der Übergangszeit auf Auslandsreisen. Wann wird von wem gewählt? Für die Wahl des Bundespräsidenten ist die Bundesversammlung zuständig. Sie setzt sich zu gleichen Teilen zusammen aus den Mitgliedern des Bundestages und aus Personen, die von den Landesparlamenten bestimmt werden. Aktuell sitzen 620 Abgeordnete im deutschen Bundestag, der Bundesversammlung werden also 1240 Mitglieder angehören. CDU und FDP haben dort nur eine Mehrheit von wenigen Stimmen. Daher könnte möglicherweise ein überparteilicher Kandidat nominiert werden. Der Nachfolger des zurückgetretenen Christian Wulff muss spätestens bis zum 18. März gewählt sein.

Wir zeigen Ihnen die Top-Kandidaten und erwägen, was für und was gegen sie spricht. Allerdings weisen wir auch daraufhin hin, dass 2004 mit Köhler und 2010 mit Wulff am Anfang kaum jemand gerechnet hat.