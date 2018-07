Ob Joachim Gauck vor diesem Treffen Herzklopfen hatte? Am Montagmorgen kam der Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten erstmals seit seiner Nominierung mit dem Parteivorstand der CDU zusammen. Mit jenen Politikern also, von denen er wusste, dass nur ein Erpressungsmanöver des Koalitionspartners FDP sie dazu gebracht hatte, ihn als Kandidaten für das höchste Staatsamt aufzustellen.

Sollte Gauck aufgeregt gewesen sein, dann merkte man es ihm jedenfalls nicht an. Die Vorstandsmitglieder beschrieben seinen Auftritt anschließend jedenfalls unisono als "exzellent, sympathisch, selbstbewusst, erfrischend" oder, wie Bundesfamilienministerin Kristina Schröder , kurz als "super". Auch die letzten Zweifler seien überzeugt worden, stellte der frühere Arbeitsminister Franz-Josef Jung fest.

Vor diesem Hintergrund klang es nicht übertrieben, wenn Generalsekretär Hermann Gröhe nach dem Treffen sagte, die Partei stehe einmütig hinter dem Kandidaten. Er werde von der CDU "starke und geschlossene Unterstützung" erhalten und sicher ein "sehr guter Bundespräsident werden".

Ganz offensichtlich entdeckt die CDU gerade, dass ihr etwas Besseres als Gauck eigentlich gar nicht hätte passieren können. Der Kandidat, den noch vor Kurzem keiner wollte, weil das dem Eingeständnis gleichgekommen wäre, mit der Nominierung von Christian Wulff 2010 einen schweren Fehler gemacht zu haben, scheint gerade zum echten Herzenskandidaten der Christdemokraten zu mutieren.

Gauck warnt vor Luxusängsten

Bereits bei einem Treffen mit dem CDU-Vorstand von Nordrhein-Westfalen am Wochenende hatte Gauck nach Worten von Umweltminister Norbert Röttgen "sehr überzeugt" und "wirklich Eindruck gemacht". Dieser Vorgang schien sich nun am Montagmorgen zu wiederholen. Bundestagspräsident Norbert Lammert fasste diese Erfahrung nach der Vorstandssitzung mit den Worten zusammen: "Es kommt nun etwas zusammen, was besser zueinander passt, als viele vor geraumer Zeit vermutet hatten."

Dass Gauck die Freiheit so emphatisch in den Mittelpunkt seines Denkens stellt, kommt in der CDU sehr gut an. "Das war ja fast schon Erhard pur", freute sich etwa der Wirtschaftspolitiker und Unionsfraktionsvize Michael Fuchs. Familienministerin Schröder teilte Gauck in der Sitzung gar persönlich mit, wie sehr es sie freue, "dass er es mit der Freiheit wirklich ernst meint".

Auf Wohlwollen stößt in der CDU auch, wenn Gauck davon redet, dass die Deutschen zu viel Angst hätten, und als Beispiel eine teilweise übertriebene Technikangst nennt. Oder wenn er Luxusängste geißelt, zu denen er die Aufregung um das Ehec-Virus oder die Angst vor der Vogelgrippe zählt. Man darf gespannt sein, ob Gauck dies auch bei den Grünen so wiederholen wird.