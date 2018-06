Der künftige Bundespräsident ist ein bisweilen spontaner, verstörender Redner. Er spricht aus, auch in Interviews, was ihn umtreibt. Gelegentlich widerspricht er sich dabei selber – und denen, die ihn unterstützen.

Worin sich Joachim Gauck aber immer treu bleibt, ist sein unbedingter Wille zur Freiheit. Sie ist ihm, der die kommunistische Diktatur erlebt hat , neben der Demokratie als deren Ausdrucksform zum Lebensprinzip geworden. Dies bestimmt sein Reden, darin will und wird er sich nicht verbiegen lassen. Auch nicht unter manchen Zwängen, die sein neues Amt mit sich bringt.

Gauck wird für alle fünf Parteien, die ihn jetzt gemeinsam nominiert haben, kein einfacher Präsident werden, ebenso wenig wie für die Bürger. Vor allem aber nicht für SPD und Grüne, die ihn 2010 als Gegenkandidaten gegen Christian Wulff ins Rennen geschickt hatten.

Der Konsenskandidat ist keine Konsensfigur: Ihm ist zuzutrauen, dass er im Laufe seiner Amtszeit Union und FDP ebenso mit Einlassungen ärgert wie SPD und Grüne. Von der Linkspartei , die ihn, den überzeugten Antikommunisten und Gründungsleiter der Stasiunterlagen-Behörde, nicht wählen wird, hält Gauck ohnehin nichts.

Freiheit, das höchste Gut, ist für den Theologen und gläubigen Demokraten Gauck zuallererst " Freiheit zur Verantwortung ". Das ist seine säkularisierte Botschaft. Nicht der Staat, den er schon als Kind erst in der braunen und dann roten Diktatur als brutale Obrigkeit erfahren hat, die ihm für Jahre den Vater wegnahm, ist für ihn zuerst gefordert. Sondern der Bürger selbst, erst recht im vereinten Deutschland, das er als freiheitlichstes Land lobt, das er kennt. Seine Haltung zu diesem Land ist deshalb in erster Linie von Dankbarkeit geprägt, nicht von Kritik daran.

1/11 Wendezeit in der DDR: Joachim Gauck im Herbst 1989 in der Marienkirche in Rostock © Siegfried Wittenburg/dpa 2/11 1992 erhält Gauck, mittlerweile seit zwei Jahren Beauftragter für die Stasiunterlagen, in seiner Behörde Besuch vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker (r). © Andreas Altwein/dpa 3/11 Zehn Jahre lang kümmert sich Gauck, hier im Stasi-Archiv in Halle 1992, um die Aufarbeitung der Hinterlassenschaften des DDR-Geheimdienstes. © Waltraud Grubitzsch/dpa 4/11 Zum zehnten Jahrestag des Sturms auf das Ministerium für Staatssicherheit am 17. Januar 1990 erhält Gauck Besuch vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. © Arnd Wiegmann/Reuters 5/11 Am 11.10.2000 wird Gauck vom damaligen Bundesinnenminister Otto Schily (l) aus dem Amt des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen verabschiedet. © dpa 6/11 2001 wird Gauck für seine Verdienste um den Erhalt und die wissenschaftliche Erschließung des Quellenbestandes der Stasi die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Jena verliehen. © dpa 7/11 Auch nach seiner Zeit als Stasi-Beauftragter lässt Gauck die DDR-Vergangenheit nicht los. 2009 hält er die Festrede bei der Verleihung eines Preises an Bürgerrechtler in der Grenzgedenkstätte Point Alpha in Thüringen. © Martin Schutt/dpa 8/11 Am Abend vor der Bundespräsidentenwahl 2010: Gauck ist der Kandidat von SPD und Grünen. © Sean Gallup/Getty Images 9/11 Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt beim Sommerfest des gerade gewählten Bundespräsidenten Christian Wulff. © Johannes Eisele/AFP/Getty Images 10/11 Zweiter Anlauf: Drei Tage nach dem Rücktritt von Wulff am 17.2.2012 wird Gauck diesmal auch von Union und FDP für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. © Britta Pedersen/dpa 11/11 Pro-Gauck-Demonstrant vor Schloss Bellevue: In einer Emnid-Umfrage sprachen sich schon vor der Nominierung 54 Prozent der Deutschen für Gauck als Bundespräsidenten aus. © Sean Gallup/Getty Images

Skepsis gegen Antikapitalismus

Seine Erfahrungen mit dem Sozialismus bestimmen auch seine Haltung zur Marktwirtschaft. Deshalb bezeichnete er die kapitalismuskritische Occupy-Bewegung auf einer ZEIT-Matinee als "unsäglich albern" und prophezeite: "Das wird schnell verebben." Was ihm nun in Internetforen und sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter wütend entgegengehalten wird und manche bei SPD und Grünen von ihm abrücken lässt .

Doch Gauck kannte in der DDR das verstaatlichte Bankwesen ("Ich habe in einem Land gelebt, in dem die Banken besetzt waren.") Darum kann er Demonstranten, die Banken und Börsen belagern, nichts abgewinnen – und seien sie noch so guter Überzeugung.

Gauck wird von seinen Gegnern auch angelastet, dass er in Interviews seit seiner gescheiterten Kandidatur 2010 die Proteste von Hartz-IV-Gegnern verächtlich gemacht, ja sich als "Theologe der Herzlosigkeit" geoutet zu haben.