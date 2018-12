ZEIT ONLINE: Herr Genschel, Politik ist ein kurzatmiges Geschäft. Kann man überhaupt Aussagen darüber treffen, wie in dreißig oder vierzig Jahren Politik gemacht werden wird?

Philipp Genschel: Es ist Ausdruck großer Stabilität, wenn sich politische Systeme wie das unsrige Gedanken über Probleme machen können, die in fünfzig oder siebzig Jahren wirken werden, wie beispielsweise über den demographischen Wandel oder die Klimafrage. Außerdem haben wir erlebt, dass sich der demokratische Nationalstaat hierzulande sechzig Jahre lang als Grundstein des politischen Systems erhalten hat. Das lässt für die Zukunft wenig Veränderung erwarten.

ZEIT ONLINE: Sie denken also nicht, dass sich die Republik und unsere Demokratie grundsätzlich wandeln werden?

Genschel: Nein, denn das besondere an einer liberalen Demokratie ist, dass ihre Institutionen auch starke Veränderungen auffangen können. Nehmen Sie die Wiedervereinigung. Das war ein gewaltiger, unerwarteter exogener Schock. Er wurde aber verarbeitet durch einen sehr kreativen Umgang mit den vorhandenen Instrumentarien. Wir haben keine große Verfassungsreform erlebt, es wurde auch kein neues Grundgesetz geschrieben. Zwar haben sich die Inhalte der Politik an vielen Stellen vollkommen verändert: Wir haben mehr Bundesländer als zuvor, mehr Parteien in den Parlamenten, ganz andere Themen vom Aufbau Ost bis zum Kampf gegen den Rechtsextremismus. Die Institutionen, in den das verhandelt wird, sind aber immer noch die gleichen wie zur Gründung der Bundesrepublik: Bundestag und Bundesrat, die Regierung, die Länderparlamente.

ZEIT ONLINE: Stabilität und Wandel gehören also zusammen?

Genschel: Ja, und es spricht sehr für unser System, dass wir auch in so aufregenden Zeiten wie 1989/90 nicht noch in institutionelle Unsicherheiten geraten sind. Denn nur, wenn die Strukturen stabil sind, eröffnen sich Möglichkeiten für den inhaltlichen Wandel.

ZEIT ONLINE: Welche Fragen werden künftig die Politik bewegen?

Genschel: Die großen Debatten werden sich voraussichtlich an der "Identitätsfront" ergeben: Wer sind wir eigentlich? Welchen übernationalen Einfluss lassen wir zu, beispielsweise durch die EU ? Wie gehen wir damit um, dass die soziale Ungleichheit wächst? Wie viel Einwanderung brauchen wir, wie viel können wir tragen?

ZEIT ONLINE: Wie wichtig wird Europa in Zukunft sein?

Genschel: Sehr wichtig. Allerdings ist noch offen, worauf genau es hinauslaufen wird. Gegenwärtig ist die EU eine rechtlich verfasste Gemeinschaft, an die nationale Staaten eigene Rechte abgeben. Deshalb bricht europäisches Recht das nationale. Rechtssysteme wie dieses sind aber für normale Zeiten gemacht und nicht für den Ausnahmezustand. In der Krise kann es dazu kommen, dass sich die Macht verschiebt. Dann kann eine Hegemonialmacht in einem solchen Großraum das politische System bestimmen. Wir erleben das gerade in der Schuldenkrise. Deutschland gibt die Regeln vor, nach denen sich Europa organisiert.