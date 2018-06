Vor genau einem Jahr waren sie noch die absoluten Stars der Politik: Die Grünen wurden schon als neue deutsche Volkspartei bezeichnet. In den Umfragen lagen sie bundesweit über 20 Prozent . Sogar einen Ministerpräsidenten stellten sie in dieser Zeit erstmals. Politische Beobachter spekulierten gar darüber, ob nach der Bundestagswahl 2013 ein grüner Finanzminister die Euro-Krise regeln könnte.

Inzwischen ist es deutlich ruhiger geworden um die Partei. Ihre Zustimmungswerte haben sich halbiert, liegen heute bei 13 Prozent . In der aktuellen politischen Debatte finden die Grünen kaum statt. Man fragt sich: Wofür stehen sie, anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl?

Die Grünen wollen sich 2012 dem Thema soziale Gerechtigkeit widmen. So hat es die Parteispitze im Januar offiziell angekündigt. Auf dem Parteitag im Herbst sollen folgende Fragen prominent diskutiert werden: In welcher Welt wollen wir leben? Wie wollen wir den sozialen Zusammenhalt fördern? Das passt gut zu den Zeiten der Occupy-Proteste, der Finanzkrise und der Angst vor einer möglichen Rezession.

Statt den Grünen fordert Ursula von der Leyen Lohnerhöhungen

Doch leider hat die Idee bisher nicht gezündet. Auch Führungsstrategen der Partei seufzen, wenn man sie direkt dazu befragt. Von grünen Gerechtigkeitstheorien spricht gerade niemand. Allenfalls die beständige Kritik an der Kanzlerin und ihrer schwarz-gelben Koalition ist kundigen Beobachtern aus den vergangenen Wochen grüner Politik noch in Erinnerung.

Dabei stehen viele Inhalte in der Weimarer Erklärung für 2012, die die Bundestagsfraktion bei ihrer Neujahrsklausur in Thüringen verfasst hat: Darin fordern die Grünen Lohn-Erhöhungen, einen allgemeinen Mindestlohn und eine sozialere Ausgestaltung befristeter Arbeitsverhältnisse. Doch Schlagzeilen machte auf diesem Gebiet ausgerechnet Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) . Sie sprach sich am Wochenende – viel beachtet – für tarifliche Lohnerhöhungen aus. Fraktionschefin Renate Künast konnte ihr nur zustimmen.

Bewusst leise Töne schlagen die Grünen derzeit an, wenn es um die Höhe des Hartz IV-Satzes geht. In der Weimarer Erklärung wird nur noch eine "Anhebung" der Grundsicherung von aktuell 374 Euro im Monat gefordert – ohne dies präziser zu machen. Künast äußerte sich zuletzt ähnlich vage. Dabei hatte die Partei zuvor monatelang im Kontrast zu SPD , CDU und FDP einen fixen Richtwert kommuniziert: 420 Euro solle der Regelsatz für Langzeitarbeitslose mindestens betragen. Doch diese Zahl will inzwischen kein Spitzengrüner mehr in den Mund nehmen. Sie jemals genannt zu haben sei vielleicht ein "politischer Fehler" gewesen, heißt es von Kennern der Materie.

420 Euro Hartz IV sind nicht finanzierbar

Ursprünglich hatte der Paritätische Wohlfahrtsverband einen Hartz-IV-Regelsatz von 420 Euro angeregt. Der Sozialverband befand die Kriterien der Berechnung des Existenzminimums eines Menschen bereits 2003 für zu streng angelegt. 2007 beschlossen die Grünen auf ihrem Parteitag in Nürnberg , sich diese Forderung zu eigen zu machen. Damals arbeitete die Partei gerade ihre Vergangenheit an der Bundesregierung auf und wandte sich in Teilen wieder von der von ihr mitentworfenen Hartz-IV-Reform ab.

Als die schwarz-gelbe Bundesregierung Anfang 2011 die vom Bundesverfassungsgericht angestoßene Hartz-IV-Reform mit der Opposition verhandeln musste , setzten sich die Grünen denn auch vehement für einen Regelsatz von 420 Euro ein. Eine griffige Summe ließ sich in der öffentlichen Diskussion besser verkaufen, als komplizierte Detailüberlegungen über die richtige Kalkulation der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Am Ende stieg die Partei aus den Vermittlungsgesprächen im Bundesrat aus . Während sich SPD und Schwarz-Gelb auf einen Hartz-IV-Satz von 365 Euro (ab diesem Jahr 375 Euro) einigten, monierten die Grünen: Der Hartz-IV-Satz werde künstlich niedrig gerechnet.

Die 420-Euro-Forderung findet sich in zahlreichen Dokumenten von Fraktion und Partei, noch aus dem Sommer vergangenen Jahres. Doch populär war sie unter vielen grünen Fachpolitikern nie. In Zeiten der grundgesetzlich vorgeschriebenen Schuldenbremse sei das schlicht "nicht finanzierbar".