Bundestagspräsident Norbert Lammert ( CDU ) zweifelt am engen Zeitplan zur Entscheidung über das zweite Milliardenpaket für Griechenland im Bundestag.



Bis zum letzten Sitzungstag des Parlaments am vergangenen Freitag seien die Voraussetzungen für eine weitere Unterstützung Griechenlands noch nicht gegeben gewesen, sagte Lammert der Financial Times Deutschland . Er hoffe, dass in den beiden kommenden Wochen bis zur geplanten Abstimmung alle Bedingungen erfüllt würden, die eine Zustimmung des Bundestags ohne weitere Befassung ermöglichten, sagte der Bundestagspräsident. "Ob die dafür vorgesehene Beratungszeit reichen wird, wird man sehen." Er wacht als Parlamentspräsident über die Mitspracherechte der Abgeordneten.



Der knappe Zeitplan für die Bundestagsabstimmung ist riskant für das Vorhaben von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) , das Griechenland-Paket mit der Mehrheit der schwarz-gelben Koalition durchs Parlament zu bringen.



Denn die Abgeordneten sind in den kommenden beiden sitzungsfreien Wochen in ihren Wahlkreisen – während in Brüssel und in Athen um die Einzelheiten des milliardenschweren Rettungspakets sowie um einen Forderungsverzicht privater Gläubiger gerungen wird. Gleich am ersten Tag der nächsten Sitzungswoche, am 27. Februar, sollen die Abgeordneten nach einer kurzen Beratung in den Fraktionen über das komplizierte Hilfsprogramm in Höhe von rund 130 Milliarden Euro im Plenum zur Abstimmung antreten.



Bislang hatten viele Abgeordnete aus CDU, CSU und FDP Bedenken geäußert, dass Griechenland in der Lage ist seine Schulden allein zu tragen. Nach dem Bericht der FTD sind unter den Skeptikern auch Mitglieder der Fraktionsführung. Die Spitze der CDU äußerte sich jedoch zuversichtlich, dass sie eine eigene Mehrheit zustande bringt. Abgeordnete der Koalition sollen bereit sein, angesichts der Zustimmung in der Bevölkerung Merkels Euro-Kurs mitzutragen.

Mitte März muss Griechenland Anleihen über 14,5 Milliarden Euro zurückzahlen. Wenn das Land bis dahin kein Geld hätte, um die Schulden zu bezahlen, wäre es pleite.