Der als mutmaßlicher Unterstützer der Zwickauer Terrorzelle verhaftete Carsten S. war früher ein Funktionär der rechtsextremen NPD . Wie der Verfassungsschutz mitteilte, stand der heute 31-Jährige 1999 an der Spitze des NPD-Kreisverbands Jena. Außerdem gehörte er dem Thüringer Landesvorstand und dem Bundesvorstand der "Jungen Nationaldemokraten" an. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung .

Beamte des Spezialkommandos GSG 9 hatten den Mann am Mittwoch in Düsseldorf festgenommen . Er soll den Terroristen der Zwickauer Zelle 2001 oder 2002 eine Schusswaffe und Munition verschafft haben. Die Bundesanwaltschaft wirft Carsten S. Beihilfe zu sechs Morden und einem Mordversuch vor. Er wurde dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Der Haftbefehl sei in Vollzug gesetzt worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Damit befinden sich inzwischen fünf Verdächtige aus dem Umfeld der rechtsextremen Organisation Nationalsozialistischen Untergrunds ( NSU ) in Untersuchungshaft.

Carsten S. ist der zweite ehemalige Funktionär der NPD , der wegen des Verdachts, der Zwickauer Zelle geholfen zu haben, festgenommen wurde. Bereits seit November sitzt Ralf Wohlleben, der zwischenzeitlich stellvertretender Landeschef der Thüringer NPD war, in Untersuchungshaft. Ihm soll Carsten S. die Schusswaffe und Munition übergeben haben, schreibt die Süddeutsche Zeitung . Anschließend habe ein Kurier die Waffe ins Versteck der Terroristen in Zwickau gebracht.

Einem Bericht der Tageszeitung (taz) zufolge sammelten die Terroristen auch Adressen von Beteiligten am 2003 gescheiterten NPD-Verbotsverfahren. In der abgebrannten Wohnung der Neonazis in Zwickau hätten die Ermittler ein Notizbuch mit 24 von Hand notierten Namen und Anschriften gefunden. Darunter seien auch die beiden Rechtsprofessoren, die Anfang 2001 im Auftrag des Bundestags den Antrag auf ein Verbot der rechtsextremen NPD stellten. Außerdem fänden sich in dem Adressbuch die Namen von hochrangigen Sicherheitsbeamten des Verfassungsschutzes und der Polizei aus dieser Zeit.

Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft sagte, es sei eine Vielzahl von Namen und Adressen gefunden worden: "Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Daten im Zusammenhang mit konkreten Anschlagsplanungen oder -vorbereitungen des NSU stehen könnten."