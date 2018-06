Bei ihren Einkünften profitiert die Regierung stark von der guten Konjunktur. Bei den Steuereinnahmen veranschlagt sie 2012 insgesamt 247,4 Milliarden Euro. Das wären zwei Milliarden Euro mehr als noch in der Steuerschätzung im Mai vorhergesagt. Damit wäre das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder erreicht. Bis 2015 sollen die Steuereinnahmen auf 275,7 Milliarden Euro zulegen. Die geplanten Steuersenkungen sind nicht eingerechnet.

Weil die Einnahmen die Ausgaben decken müssen, rechnet der Bund mit sonstigen Einnahmen – darunter vor allem Erlöse aus der Privatisierung von Bundesvermögen – in Höhe von 31,5 Milliarden Euro. Der Bund ist unter anderem an der Telekom und der Commerzbank in größerem Maßstab beteiligt. An Privatisierungserlösen sind 5,1 Milliarden Euro eingeplant, doppelt so viel wie in diesem Jahr.

Weil das Haushaltsloch damit immer noch nicht geschlossen ist, sollen 27,2 Milliarden Euro neue Kredite aufgenommen werden. In diesem Jahr dürften es knapp 30 Milliarden Euro sein. Bis 2015 soll die Neuverschuldung auf 14,7 Milliarden Euro sinken. Ab 2016 darf der Bund wegen der Schuldenbremse im Grundgesetz nur noch neue Schulden von 0,35 Prozent des BIP im Jahr machen. Das entspricht rund zehn Milliarden Euro.