Bundeskanzlerin Angela Merkel hält bei der Gedenkveranstaltung im Konzerthaus am Gendarmenmarkt die Hauptrede. Ursprünglich war dafür der mittlerweile zurückgetretene Bundespräsident Christian Wulff eingeplant. Vor den rund 1.200 Gästen wollen auch zwei Töchter von Ermordeten sprechen.

Um 12.00 Uhr soll es zudem bundesweite Schweigeminuten geben. In Berlin und Hamburg soll auch der öffentliche Nahverkehr für eine Minute ruhen.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Michael Sommer , rief dazu auf, "ein sichtbares Zeichen gegen Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus" zu setzen. Die Rückmeldungen von Betrieben zu der von Gewerkschaften und Arbeitgebern organisierten Schweigeminute seien überwältigend. "Ich wünsche mir, dass sich viele Menschen beteiligen und unser Land eine Minute innehält."

Türkische Gemeinde sieht Gedenkfeier skeptisch

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, sagte, die Gedenkfeier müsse "mehr sein als ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme". Er verlangte "ein klares und demonstratives Bekenntnis zum resoluten Einschreiten gegen Rechts", dem konkrete Taten folgen müssten. "Wir dürfen Antisemitismus und Rassismus keinen Platz mehr gewähren, weder auf politischer noch auf gesellschaftlicher Ebene."

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat , äußerte sich skeptisch zu der Gedenkfeier für die Opfer der rechtsextremen Mordserie . Was Politiker Anfang der neunziger Jahre nach den Morden in Mölln und Solingen gesagt hätten, könne man "heute wortwörtlich übernehmen, da hat sich nichts verändert", sagte er. "Es ist wichtig, dass man Rassismus verurteilt, aber das reicht nicht aus." Er vermisse eine klare Strategie der Bundesregierung gegen den gesellschaftlichen Rassismus.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) warnte davor, nach der Gedenkfeier zur politischen Tagesordnung überzugehen. "Die Fehler der Vergangenheit müssen schonungslos aufgearbeitet werden. Die Struktur der Sicherheitsbehörden steht auf dem Prüfstand", sagte sie. "Nie wieder darf eine Gruppe von Rechtsextremisten jahrelang aus dem Blickfeld der Sicherheitsbehörden verschwinden."

Opfer-Beauftragte fordert transparente Ermittlungen

Opfer der Mordserie in verschiedenen deutschen Großstädten waren acht türkischstämmige und ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine deutsche Polizeibeamtin. Zugeschrieben werden die Verbrechen den drei Rechtsextremisten Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos .

Die Opfer-Beauftragte der Bundesregierung, Barbara John, fordert von den Behörden, die Angehörigen regelmäßig über den Stand der Ermittlungen zu informieren. "Für alle Angehörigen der Opfer ist es wichtig, von den Behörden zu erfahren, wie die Ermittlungen verlaufen, wie es damit weitergeht", sagte sie der Welt . Generalbundesanwalt Harald Range müsse hier einen geeigneten Weg finden.

Wie die Welt unter Berufung auf Zahlen des Bundesjustizministeriums weiter berichtete, wurden an die Opfer-Familien bisher rund 437.000 Euro ausgezahlt. Von Ende November 2011 bis zum 21. Februar 2012 habe es in 61 Fällen sogenannte Härteleistungen an Eltern, Ehepartner, Kinder und Geschwister der Opfer der Mordserie sowie an die Verletzten der Bombenanschläge von 2001 und 2004 in Köln gegeben.