Die Reaktionen der deutschen Zeitungen auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gegen Bundespräsident Christian Wulff sind eindeutig: Der politische Schaden ist so groß, dass der Bundespräsident zurücktreten müsse. Politisch entscheidend sei nicht die Frage, ob Wulff am Ende ein Strafurteil bekommt, kommentiert etwa die Hannoversche Allgemeine Zeitung . "Entscheidend ist, ob er noch zum Bundespräsidenten taugt. Und diese Frage ist spätestens jetzt mit Nein zu beantworten."

Ein Bundespräsident müsse, ohne dass jemand kichert, ans Podium treten und zum Beispiel vor einer Gesellschaft warnen können, in der jeder immer nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Solche Reden könne Wulff nicht mehr halten. "Es ist das doppelte Drama dieses Präsidenten, dass er erstens seine politische Autorität verloren und dies zweitens nicht bemerkt hat."

Für die Kieler Nachrichten ist Wulff nicht mehr zu halten. "Ein Präsident, gegen den Staatsanwälte ermitteln, hat auf Schloss Bellevue nichts mehr verloren." Dabei mache es keinen Unterschied, ob es zu einer Verurteilung kommen wird oder nicht. "Selbst eine Einstellung des Verfahrens könnte Christian Wulff bei Licht besehen nicht retten." Die Unschuldsvermutung sei politisch nicht viel wert. "Wie soll das Staatsoberhaupt während der hochnotpeinlichen Ermittlungen denn sein Amt, dieses höchste aller Ämter führen?" Wulffs Zeit sei abgelaufen. "Er muss es nur noch einsehen."

Christian Wulff fehlt nach Meinung der Stuttgarter Zeitung die nötige Größe und Lauterkeit, die ein politisches Amt in führender Funktion erfordere. Sonst "hätte er frühzeitig Konsequenzen gezogen und der politischen Öffentlichkeit dieses üble Theater erspart". Seine Rechtfertigungsversuche und seine Bekundungen eines halbherzigen Bedauerns zeugten von einem ausgesprochen taktischen Verhältnis zur Wahrhaftigkeit. Wulff sei das Opfer notorischer Schwächen. Für den Schaden hafte das ganze Land. "Auch die Kanzlerin, die im Moment noch größte Popularität genießt, wird davon nicht verschont bleiben."

Der Mannheimer Morgen beschäftigt sich mit der "vielstrapazierten Würde des Amtes": Wulff, der diese Republik nach innen und außen repräsentieren solle, drohe ein monatelanges Verfahren. "Das kann er sich und dem Land nicht antun", so die Zeitung. "Sein Rücktritt ist fällig." Auch die Sächsische Zeitung kommentiert die Beschädigung des Amtes – unabhängig von der geltenden Unschuldsvermutung. "Fest steht, dass der Bundespräsident seine Würde verloren hat." Dass nun der Staatsanwalt ermitteln will, zeige, dass es sich bei den Vorwürfen gegen Wulff nicht um eine Medienkampagne handelt. "Wulff hat sein Amt verloren, weil in seiner Welt zwischen Freundschaft und Begünstigung nicht mehr zu unterscheiden war."

Rücktritt keine Staatskrise

Die strafrechtliche Schuld ist auch für die Bild -Zeitung nicht der alleinige Maßstab für den Bundespräsidenten. "Gemessen am Anspruch und Wesen seines Amtes macht die Aufhebung seiner Immunität den Präsidenten in seinem Amt unmöglich", heißt es dort. "Mehr noch: Sie macht ihn unerträglich." Deutschland habe Anspruch auf mehr als einen Bundespräsidenten, der nur noch von sich behaupten könne, dass ihm strafrechtlich bislang nichts nachgewiesen ist. Die Geschichte des Präsidenten sei zu Ende erzählt. "Christian Wulff muss zurücktreten."

Die Süddeutsche Zeitung hält den Rücktritt ebenfalls für unvermeidlich . Die Integrität Wulffs sei in einem Maße in Frage gestellt, die mit dem Amt unvereinbar sei. Das Staatsoberhaupt sei nicht nur an Recht und Gesetz gebunden, sondern auch eine politische Figur. Deshalb sei Wulff auch nicht vor der politischen Auseinandersetzungen geschützt. Die Degradierung von Amt und Person werde "nun unaufhaltsam sein".

Die Zeitung beschäftigt sich zudem mit der Frage, welche Folgen ein Rücktritt hätte. "Steht das Land vor einer Staatskrise, wenn innerhalb von zwei Jahren zweimal ein Präsident zurücktritt?", fragte der Kommentator. "Nein, im Gegenteil: Das Grundgesetz hält auch einen so ungewöhnlichen Vorgang aus." Angela Merkel , ihre Koalition und die Opposition stünden dann vielmehr vor der Aufgabe, "endlich mal wieder einen Bundespräsidenten zu finden, der diesem Staat und seiner Verfassung zur Ehre gereicht".