Die Grünen verlieren nach ihrem Hoch im vergangenen Jahr weiter in der Wählergunst. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen sie auf 13 Prozent der Wählerstimmen, ergab der Deutschlandtrend für das ARD-Morgenmagazin . Das sei der schlechteste Wert seit Januar 2010.

Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte die Partei noch Rekordwerte erreicht. Seit ihrem Allzeithoch von 24 Prozent im Juni 2011 haben die Grünen laut Umfrage aber fast die Hälfte ihrer Unterstützer verloren. Dennoch bleiben sie drittstärkste Kraft hinter der Union und den Sozialdemokraten.

Keine Wiederwahl für Schwarz-Gelb

CDU und CSU bleiben wie zu Monatsbeginn bei 37 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgt die SPD . Sie liegt bei 30 Prozent der Wählerstimmen, hat sich damit allerdings leicht verbessert.

Ein Bündnis von Rot-Grün hätte mit 43 Prozent im Bundestag keine eigene Mehrheit. Das wäre jedoch mehr als für das derzeitige Regierungsbündnis : Das käme nur auf 40 Prozent der Wähler. Denn für die FDP würden derzeit nur auf drei Prozent der Wähler stimmen, weniger als für Linkspartei (sieben Prozent) und Piraten (sechs Pozent).

Gauck soll Vertrauen in Politik schaffen

Nach den Negativ-Schlagzeilen über den zurückgetretenen Bundespräsident Christian Wulff sind die Erwartungen an den nun favorisierten Joachim Gauck groß. Vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten am Sonntag traut der Umfrage zufolge eine Mehrheit von 59 Prozent Gauck zu, das Vertrauen der Bürger in die Politik zurückzugewinnen. Allerdings seien auch 33 Prozent der Meinung, dass dies nicht gelingen werde.

Ein weiteres Thema, das die Bundesbürger derzeit beschäftigt, ist der angekündigte Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan : Über die Hälfte der Befragten ist für einen früheren Abzug als 2014. Gut ein Viertel hält das Jahr 2014 für einen geeigneten Termin. Dass die Bundeswehr Afghanistan erst später verlassen sollte, dafür plädieren laut ARD-Deutschlandtrend zwölf Prozent.