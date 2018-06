Der nordrhein-westfälische FDP-Chef Daniel Bahr hat am Donnerstag ausgesprochen, was alle Liberalen fürchten: Nordrhein-Westfalen werde eine "Schicksalswahl" für die FDP insgesamt. Sollte die FDP im Mai auch an Rhein und Ruhr aus dem Landtag fliegen, dann könnte ein Dominoeffekt entstehen, der nicht nur den glücklosen Bundesvorsitzenden Philipp Rösler mit sich reißt, sondern womöglich auch die schwarz-gelbe Bundesregierung.

Es wäre schließlich nicht das erste Mal: 2005 kündigte Gerhard Schröder nach der Niederlage der SPD im bevölkerungsreichsten Bundesland eine Neuwahl im Bund an und läutete so das Ende von Rot-Grün ein. Ähnlich könnte es diesmal der FDP ergehen, sollte sie nicht nur im Saarland , sondern auch in Schleswig-Holstein und NRW den Wiedereinzug in den Landtag verpassen. Nach derzeitigem Umfragestand sieht es ganz danach aus. Wer weiß, ob die Kanzlerin dann noch bereit ist, in der Euro-Krise mit einem instabilen Partner zu regieren, der gerade aus sieben Parlamenten in Folge geflogen ist?

Liberale gehen volles Risiko

Es steht in Düsseldorf also viel auf dem Spiel. "Für die FDP geht es jetzt um alles oder nichts, um die Zukunft der Partei", sagt ihr Landtagsabgeordneter Marcel Hafke.

Allerdings ist die Partei an der zugespitzten Lage keinesfalls schuldlos. Die liberale Landesfraktion hat die Auflösung des Landtags selbst provoziert , durch ihr striktes Nein zum Haushaltsentwurf der rot-grünen Minderheitsregierung. Ein Kamikaze-Kurs, wo die FDP doch in den Umfragen gerade mal bei zwei Prozent liegt?

Ja und Nein zugleich, sagen die Liberalen am Tag eins nach der überraschenden Wende von Düsseldorf. Niemand könne derzeit eine Neuwahl gebrauchen. Aber es habe keine Alternative gegeben. "Lieber Kamikaze, als gegen unsere Überzeugungen einen Schuldenberg für den Haushalt abzusegnen", sagt ein Liberaler. In der FDP hat man zu demonstrativ mit soliden Finanzen geworben, als dass man den rot-grünen Haushalt noch hätte mittragen können. Die Liberalen verweisen in diesen Tagen gern auf das hohe Gut der Glaubwürdigkeit. Das habe man schon einmal, beim Thema Steuersenkung, aufs Spiel gesetzt und sei dafür vom Wähler hart bestraft worden.

Daher setzt die FDP nun gezwungenermaßen alles auf eine Karte. "Für unsere Überzeugungen riskieren wir im Notfall viel. Das haben wir nach der Nominierung von Joachim Gauck nun erneut bewiesen", sagt etwa der aus Nordrhein-Westfalen stammende Bundestagsabgeordnete Johannes Vogel. Der Vorsitzende der Jungen Liberalen Nordrhein-Westfalen, Henning Höne, gibt sich ebenfalls kämpferisch: "Die Wähler sehen, was sie an der FDP haben. Wir haben den Rücken gerade gemacht." Er habe "einige Mails und Anrufe von Mitgliedern bekommen, die uns für unser Rückgrat loben", sagt Ralph Sterck, der Hauptgeschäftsführer der Landes-FDP:

Diese Aussagen entsprechen der Linie, die Philipp Rösler in den vergangenen Wochen vorgegeben hat . In den Verhandlungen mit der Union setzte der FDP-Vorsitzende gegen Merkels Willen Gauck als Präsidentschaftskandidaten durch. Er ließ es darauf ankommen, dass die schwarz-gelbe Koalition daran fast gescheitert wäre. Noch heute brüstet sich der FDP-Chef mit seinem Coup – auf Kosten von Angela Merkel.