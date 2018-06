Die Wahl Joachim Gaucks zum Bundespräsidenten ist auch im Ausland Thema. Während etwa die britische Presse vor allem nachrichtlich über den neuen Bundespräsidenten berichtet, kommentieren in Deutschlands Nachbarländern viele Zeitungen die Wahl.

Die Schweizer Neue Zürcher Zeitung schreibt, dass Gauck für viele Deutsche bald ein unangenehmer Mahner und Dränger werden könnte. Sie würdigt Gauck als "schwer berechenbar, aber sehr gewandt und unabhängig". Gauck sei "ein neuer Typ Staatsoberhaupt" für Deutschland.

Der Schweizer Tages-Anzeiger sieht in Gaucks Wahl einen "Glücksfall für Deutschland" und kündigt spannende Diskussionen an. "Eine Prise Liberalismus wird dem Land gut tun, ein freiheitsliebendes Gegengewicht zur fürsorglichen 'Mutti' im Kanzleramt."

Die Basler Zeitung kommentiert die Bedeutung dieser Wahl für Gauck selbst. Er könne nun die von ihm verwendeten abstrakten Begriffe Freiheit und Verantwortung "mit konkreten, aktuellen Inhalten füllen."

Auch in Österreich sind die Kommentare überwiegend positiv. Die Presse würdigt, dass die Deutschen vom Staatsoberhaupt "keine weich gespülten Reden, die es allen recht machen wollen, sondern richtungsweisende, unbequeme Denkanstöße" erwarten. Auch die Kronen Zeitung geht davon aus, dass Gauck "kein stiller, kein bequemer Präsident" sein wird, sondern ein Mahner.

Die Revanche der "Ossis"

Die polnische Gazeta Wyborcza geht auf Gaucks Aufgabe ein, das Vertrauen in sein Amt wieder aufzubauen. "Schon vor der Wahl machte er sich an die Arbeit." Die ebenfalls polnische Rzeczpospolita beschreibt die Gegner des neuen Präsidenten: "Nun hatte Gauck nur die Abgeordneten der postkommunistischen Linken gegen sich." Sie hätten ihm nicht verziehen, "dass er als erster Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde gegen einen dicken Schlussstrich war und konsequent die Agenten der Stasi verfolgte."

In Russland spricht die Rossijskaja Gaseta von einem "Freiheitskämpfer im Bellevue ". Gleichzeitig mahnt sie Gauck davor, die Nähe zu den Menschen zu verlieren.

In Italien wird die Wahl Gaucks als "Revanche der 'Ossis'" kommentiert. Der Corriere della Sera sieht Deutschland als Land, das "in der Lage ist, gründlich an den inneren Ungleichgewichten zu arbeiten und sich Fragen zu seiner Zukunft zu stellen". Maßgebend dafür seien dann zunehmend Menschen und Ideen aus Ostdeutschland.