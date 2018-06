Grünen-Parteichefin Claudia Roth hat eine alleinige Spitzenkandidatur Jürgen Trittins bei der Bundestagswahl 2013 abgelehnt. "Mit mir als Bundesvorsitzender gibt's das nicht", sagte Roth . Damit spitzt sich der personelle Streit um die Parteiführung bei den Grünen zu.

Bei den Grünen gelte weiter das Frauenstatut, sagte Roth bei einer Pressekonferenz zum Frauentag in Berlin . Danach hätten alle Gremien eine Quote. "Deswegen sind bestimmte Spekulationen eher abwegig." Sie könne sich nicht vorstellen, wie ein alleiniger Spitzenkandidat durchgesetzt werden solle, sagte Roth, die zur Parteilinken gehört.

In einer internen Klausur der Partei-Realos waren am Samstag Stimmen für den Fraktionschef Trittin als alleinigen Spitzenkandidaten laut geworden. Das hatte für Aufmerksamkeit gesorgt, denn Trittin ist Parteilinker. Der Bundesvorsitzende Cem Özdemir deutete nach Teilnehmerangaben an, er sei dagegen, die Wahlkampfspitze auf viele Köpfe zu verteilen.

"Wer sägt an Jürgens Stuhl?"

Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke sagte, Parteivorstand und Landesvorstände würden das weitere Verfahren zur Beantwortung der Kandidatenfrage wahrscheinlich deutlich vor der Sommerpause festlegen. Infrage komme eine Urabstimmung der Mitglieder oder eine Parteitagsentscheidung.

Roth und Lemke stellten anlässlich des Frauentags eine Kampagne vor, um mehr weibliche Mitglieder zu gewinnen. Dies solle ein Weg für mehr Frauen in der Politik sein. "Wir wollen Frauen das Handwerkszeug an die Hand geben." Bei den Grünen gebe es mit 37,4 Prozent zwar den größten Frauenanteil. Doch nun sollten es mehr werden.

Passend zur internen Kandidatendebatte stellten die Grünen als selbstironisch deklarierte Plakate vor. "Wer sägt an Jürgens Stuhl?" ist neben einem Trittin-Bild zu lesen. "Wer rupft ein Hühnchen mit Renate?" steht neben Fraktionschefin Renate Künast. "Wer nervt mehr als Claudia?" heißt es zu Roth und "Wer lässt Cem alt aussehen?" zu Özdemir.