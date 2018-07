Die Grünen wollen als erste Partei in Deutschland ihre zwei Spitzenkandidaten für den Bundestagswahlkampf 2013 per Urwahl bestimmen. Darauf haben sich nach Informationen des Tagesspiegel die Fraktions- und Parteivorsitzenden bei einem Treffen am Samstag verständigt. Allerdings soll die Urwahl nur stattfinden, wenn sich mehr Anwärter für die Posten bewerben. Bis zum September soll die Bewerbungsfrist laufen.

Zunächst soll der Vorschlag am Montag in den Parteigremien beraten werden. Die Parteichefs Claudia Roth und Cem Özdemir sowie die Fraktionschefs Renate Künast und Jürgen Trittin hatten die Urabstimmung vorgeschlagen.

Wer von den vier Politikern bei einer Urwahl antreten würde, ist noch nicht absehbar. Bislang hat nur Claudia Roth ihr Interesse angemeldet, Mitglied des Spitzenteams zu werden . In Parteikreisen gilt Jürgen Trittin als Kandidat. Ihm wird vielfach zugetraut, die Partei am besten nach außen zu vertreten. Außerdem gilt er sowohl für viele Linke wie auch Realos als gute Wahl. Cem Özdemir hat bereits den Verzicht auf eine Bewerbung für die Spitzenkandidatur signalisiert. "Ein Spitzenkandidat sollte möglichst im Bundestag sitzen, um dort die Debatten auch führen zu können", sagte er. Da Özdemir nicht im Bundestag sitzt, scheidet er nach diesen Kriterien als Bewerber aus.

Vergleichbare Urwahlen sind selten. 1993 setzte sich bei einer SPD-Mitgliederbefragung der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Rudolf Scharping gegen den niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder und das Präsidiumsmitglied Heidemarie Wieczorek-Zeul als SPD-Chef durch.

Zuletzt haben die Grünen in den Wählerumfragen Stimmen verloren . Während im Juni 2011 noch 24 Prozent der Befragten die Grünen wählen wollten, waren es dem Deutschlandtrend zufolge nun nur noch 13 Prozent.