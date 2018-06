Im saarländischen Hirstein gibt es weder Bahnhof noch Supermarkt, aber immerhin einen Mehrzweckraum über dem Feuerwehrgerätehaus. Ein paar Tische und ein Mikrofonständer sind aufgestellt. An der Wand hängen Wimpel und Urkunden. Hier soll Oskar Lafontaine an diesem Abend auftreten. Bei Fußballern würde man sagen: Kreisklasse.

Lafontaine kommt 20 Minuten zu spät. Er habe den kleinen Saal erst suchen müssen, sagt der Spitzenkandidat der Linkspartei . Es klingt mehr anklagend als entschuldigend. Das war es auch schon mit der Begrüßung. Ansatzlos wechselt Lafontaine über in eine politische Grundsatzrede: Im zweiten Satz fordert er den Mindestlohn. Im dritten schimpft er über Leiharbeit und Stundenlöhne von 1,95 Euro. Im Publikum wird genickt und geklatscht.

Aber Lafontaine ist nicht nur wütend, er ist auch witzig und dabei ziemlich despektierlich. Den SPD-Spitzenkandidaten Heiko Maas bezeichnet er wegen dessen unklaren Haltung zum Mindestlohn als "Weichei" und kreist dabei mit den Hüften wie beim Ententanz. Den früheren CDU-Ministerpräsidenten nennt Lafontaine "Müller-Pittchen" und persifliert dessen Dialekt. Die CDU nennt er eine "moderne Spaßpartei". Sie sei programmatisch wankelmütig, was sich allein schon an deren Wahlkampf-Forderung zum Schuldenabbau zeige. Tatsächlich habe doch die CDU die Schulden im Land verdoppelt – "im Vergleich zu meiner Zeit als Ministerpräsident".

Kein Elder Statesman

"Meine Zeit", Lafontaine gebraucht diese Formulierung im Wahlkampf oft. Kürzlich hat die Linkspartei eine Zeitungsanzeige geschaltet. Lafontaine erinnerte darin an seine Errungenschaften aus der Vergangenheit, an die "Rettung der Stahlindustrie" und die Verschönerung der Saarbrücker Innenstadt. Er war 13 Jahre Ministerpräsident, davor neun Jahre lang Oberbürgermeister von Saarbrücken – damals noch für die SPD . Es stimmt: Kein zweiter Politiker hat das Saarland im späten 20. Jahrhundert so stark geprägt wie er.

Nur: Lafontaine ist heute kein Elder Statesman, der hofiert und gefeiert wird. Er ist ein Outlaw. Seit er die SPD verlassen hat und zur Linken gewechselt ist, wollen die übrigen Parteien nichts mehr mit ihm zu tun haben, geschweige denn: mit ihm zusammenarbeiten. Im Herbst 2009 scheiterten die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linkspartei. Die Grünen-Führung traute Lafontaine nicht über den Weg, er selbst hatte in seiner Ministerpräsidenten-Zeit die Grünen nie ernst genommen, sondern reichlich herablassend behandelt.

"Angst vor Lafontaine"

Und auch die Saar-SPD, die lange dachte, sie könne sich mit ihrem früheren Zugpferd irgendwie arrangieren, will inzwischen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er habe " keinen Bock mehr auf Lafontaine ", sagte Maas in einem Interview. Aus dem Umfeld der amtierenden CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer wurde verlautet, die SPD habe regelrecht "Angst vor Lafontaine". An der Saar ist man sich einig: Lafontaine persönlich ist der zentrale Hinderungsgrund für eine Regierungsbeteiligung der Linken.

Lafontaine selbst würde eigentlich zwar gern mit der SPD koalieren. Das hindert ihn aber nicht daran, sich in seinen Wahlkampfreden ausführlich an den Genossen abzuarbeiten: Die SPD habe Hartz IV und die Rente mit 67 "verbrochen", wütet er in Hirstein. Ihre Sozialpolitik sei "so schwach, so dürftig".

Dem Publikum gefällt das. Lafontaine vermag es spielend, den hässlichen Mehrzweckraum in eine kleine politische Arena zu verwandeln.

Am nächsten Morgen zieht Lafontaine mit einem Tross aus Mitarbeitern und Journalisten über den Marktplatz von Saarbrücken. Seit über 30 Jahren macht er hier Wahlkampf. Das merkt man: Viele Passanten kennen und duzen ihn. "Ach, der Oskar", rufen ein paar Senioren, die vorbeilaufen.