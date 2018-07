Seit acht Jahren existiert im sächsischen Landtag eine No-Go-Area. Im zweiten Stock des Altbaugebäudes, linker Flügel, hat die NPD ihre Fraktionsräume. Politiker der anderen Parteien meiden diesen Bereich. "Wir grüßen die nicht mal", heißt es bei den Grünen , die sich Treppe und Aufzug mit den NPD-Leuten teilen müssen. Ähnlich die CDU : "Es gibt keine informellen Kontakte und erst recht keine Besuche", beteuert Fraktionschef Steffen Flath.

Der NPD-Flur ist lang und dunkel, an der Wand hängen Porträtfotos, überlebensgroß mit schwarzer Trauerbinde. Sie zeigen verstorbene NPD-Politiker und Mitarbeiter. Eine blonde Sekretärin und ein junger glatzköpfiger Mann mit Kopien in der Hand laufen grußlos vorbei.

Ein Büro in der verbotenen Zone gehört Holger Apfel . Der gebürtige Niedersachse ist Fraktionschef und seit November 2011 auch Vorsitzender der Bundespartei . Sein Büro – man hat einen schönen Blick auf Elbe und Semperoper – ist karg eingerichtet: Das Bücherregal ist so gut wie leer, an der Wand hängen zwei NPD-Wahlplakate. In der Ecke steht ein kleines schwarzes Ledersofa. Apfel bittet, Platz zu nehmen.

Meister der kontrollierten Ambivalenz

Der NPD-Chef lächelt viel, er antwortet ruhig und ausführlich. An manchen Stellen des Gesprächs erinnert er an einen klassischen Berufspolitiker, etwa wenn er im typischen Jargon seines Metiers feststellt, wie wenig "vergnügungssteuerpflichtig" es sei, in unserer Gesellschaft der NPD anzugehören. Manchmal wählt er eine betont jugendliche Sprache: "Richtig geil" fänden es die demokratischen Parteien, die NPD zu bekämpfen. Zwischendurch aber blitzt auch die Rhetorik der Nationalsozialisten auf: Das Parlament verunglimpft Apfel als "Schwatzbude". Hitler hat es einst genauso getan.

Apfel ist ein Meister der kontrollierten Ambivalenz. Fortwährend changiert er zwischen demonstrativer Anpassung, doppeldeutiger Camouflage und provokativer Auflehnung. So kann er sich einerseits als "überzeugter Demokrat" und als Verfechter von Volksabstimmungen präsentieren, um kurz darauf das bestehende parlamentarische System fundamental anzuprangern und an anderer Stelle "revolutionäre Veränderungen" zu fordern.

Ähnlich verhält es sich beim Thema Gewalt. Als im vergangenen Herbst die Existenz der Zwickauer Neonazi-Zelle NSU bekannt wurde, nannte Apfel die Mordserie im Landtag "abscheulich" ( hier das PDF-Protokoll der Sitzung). Der Dönerverkäufer um die Ecke sei nicht der Feind der NPD, beteuerte er. Nicht unwahrscheinlich, dass Apfels Position auch strategisch motiviert ist. "Er übt für das Bundesverfassungsgericht", heißt es mit Blick auf ein drohendes Verbotsverfahren . Doch auch NPD-Kenner im Landtag sagen, dass diese klare Distanzierung von der Gewalt neu war.

Klagen über den "verwässerten Kurs"

Andererseits beschäftigte die Fraktion schon mehrere, dem Verfassungsschutz wohlbekannte und teilweise vorbestrafte Neonazis. Darunter der frühere Rechtsterrorist Peter Naumann, der erst gehen musste, nachdem er einen NPD-Abgeordneten im Faustkampf niedergestreckt hatte. Andere halten engen Kontakt zu den Freien Kameradschaften, von denen viele für gewaltbereite Fremdenfeindlichkeit bekannt sind. Von denen will Apfel sich auch heute keinesfalls distanzieren. Lieber verkauft er seinen Versuch, die rechtsextremen Truppen zu integrieren, als gemeinnützigen Akt der Resozialisierung.

Zwar klagen innerhalb der Szene viele über den "verwässerten Kurs" oder den "Apfel-Pragmatismus". Man beschwert sich, dass die NPD unter dem neuen Vorsitzenden Apfel zur "Systempartei" degeneriere. Nicht mal mehr für eine radikale Senkung der Diäten tritt die Fraktion ein, seit sie diese selbst kassiert. Doch auch in NPD-Kreisen wird Apfels Ambivalenz honoriert: In seiner Wortwahl und Programmatik unterscheidet er sich deutlich von seinem innerparteilichen Rivalen Udo Voigt, den er im November 2011 als Vorsitzenden verdrängte .