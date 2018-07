Auf ihrer gemeinsamen Konferenz wollen die Innenminister der Länder aller Voraussicht nach beschließen, dass die Geheimdienste ihre Informanten in der NPD-Führung aufgeben. Thema der am heutigen Donnerstag beginnenden Konferenz in Berlin ist ein neuer Anlauf für ein Verbot der rechtsextremistischen Partei.

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ) äußerte sich "extrem skeptisch" zu einem Verbot. Die Aufgabe von V-Leuten sei das Mindeste, was zu tun sein, aber mit dem Sammeln von belastendem Material könne ja erst danach begonnen werden, sagte die Ministerin im WDR . "Das wirft die Frage auf, wie kommt man dann an das Material", gab die FDP-Politikerin zu bedenken.

Ein Vertreter der SPD-regierten Länder hatte schon vor längerer Zeit bekannt, dass die Landesverfassungsschutzämter keine V-Leute mehr in Führungsgremien haben. Die CDU-regierten Länder sicherten vor wenigen Tagen zu , künftig auf solche Informanten zu verzichten. Hintergrund ist ein gescheiterter Versuch von 2003, die Partei durch das Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen.

Infobox V-Männer Spitzel V-Mann Carsten S. 2000, Brandenburg: Der mehrfach verurteilte Rechtsextremist Carsten S. fliegt als V-Mann auf. Er hatte das später verbotene Neonazi-Musiknetzwerk Blood & Honour in Ostdeutschland mit aufgebaut. Als er sich den Behörden anbot, saß S. gerade eine achtjährige Haftstrafe ab, weil er versucht hatte, einen nigerianischen Asylbewerber zu ermorden.

Toni S. 2002, Brandenburg: Im Prozess gegen den Inhaber des Gubener Szenegeschäfts Hatecrime übt das Berliner Landgericht scharfe Kritik am Brandenburger Verfassungsschutz. Ihr V-Mann Toni S. habe unter den Augen des Geheimdienstes CDs der Rechtsrockband White Aryan Rebels vertrieben (Textauszug: »Hängt die Nigger, hab kein Erbarmen!«). Zudem habe der Verfassungsschutz seinen Spitzel vor einem Polizeizugriff gewarnt. Wolfgang F. 2002, Nordrhein-Westfalen: Während des NPD-Verbotsverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht kommt heraus, dass die Führung des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen jahrelang in der Hand von V-Leuten lag. Unabhängig voneinander hatten das Bundes- und das Landesamt für Verfassungsschutz die Quellen Wolfgang F. und Udo H. geworben. Die NPD wusste zudem über die Spitzeltätigkeit der beiden Bescheid. Sie kontrollierte auch, welche Informationen an die Behörden weitergegeben wurden. Sebastian S. 2006, Nordrhein-Westfalen: Der Dortmunder Sebastian S. wird als Spitzel des Verfassungsschutzes enttarnt. Er gehörte zum Umfeld der Naziband Oidoxie, spielte aber auch im Drogen- und Waffenhandel eine Rolle. 2008 wird er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die Richter in Karlsruhe hatten damals moniert, die durch die Geheimdienstler geführten V-Leute könnten das Verhalten der Partei mitbestimmen und so letztlich selbst die Verbotsargumente geliefert haben. Die Richter stellten zudem klar, dass die Antragsteller eine "aggressiv-kämpferische" Grundhaltung der Partei nachweisen müssten.

Nur in Führung der Partei V-Leute aufgeben

Im Falle eines Verbots in Deutschland könnte die NPD bis vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen. Dort würden auch strenge Maßstäbe angelegt, sagte Leutheusser-Schnarrenberger . Dieses Risiko müsse in die jetzigen Überlegungen einbezogen werden. "Das Allerschlimmste wäre, wenn ein zweiter Verbotsantrag scheitern würde. Das wäre ein Desaster für uns."

Auch Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ) warnte erneut vor einem überstürzten zweiten Anlauf . Es müssten zunächst zusätzliche Beweise gesammelt und die Erfolgsaussichten eines neuen Verbotsverfahrens abgewogen werden, sagte er dem Deutschlandfunk . Weil das erste Verfahren an den Verbindungsleuten gescheitert sei, sollten die V-Leute nun zumindest in den Führungsetagen der NPD aufgegeben werden.

Verbotsbeschluss wird noch dauern

Ganz lasse sich aber nicht auf die Informanten verzichten. Sonst habe der Staat "zu wenige Informationen aus dem Umfeld der NPD", sagte Friedrich. Grundsätzlich seien die V-Leute des Verfassungsschutzes ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, aber auch des politischen Extremismus.

Gefährden dürfe man die Quellen nicht, warnte er. "Deswegen müssen wir auch einen Weg finden, der es künftig erlaubt, dass wir solche Informationsquellen in den kriminellen und extremistischen Bereichen beibehalten können und wir da nichts zerstören, was uns langfristig mehr schadet."

Ein Beschluss für ein neues Verbotsverfahren wird von dem Treffen der Innenminister noch nicht erwartet.