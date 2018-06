Die Koalition der bisherigen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen könnte auch nach der Neuwahl im Mai weiter regieren. SPD und Grüne kämen zusammen auf 52 Prozent der Stimmen, ergab eine Umfrage, die die ARD nach der am Donnerstag beschlossenen Auflösung des Landtages in Auftrag gab.

38 Prozent der Befragten würden für die SPD stimmen, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde. Die Grünen kämen auf 14 Prozent. Für die CDU würden sich 34 Prozent der Befragten entscheiden. Die FDP mit zwei Prozent und die Linke mit vier Prozent wären nicht mehr im Landtag. Die Piratenpartei würde die Fünfprozenthürde gerade schaffen.

Das Parlament hatte am Mittwoch die Selbstauflösung – und damit eine Neuwahl – beschlossen , nachdem der Haushaltsentwurf der Minderheitsregierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) durchgefallen war . Die Abgeordneten von CDU und Linken, aber auch die der FDP hatten dagegen gestimmt. Von dem Beschluss hatten SPD und Grüne den Fortbestand der Regierung abhängig gemacht. Im Landtag haben SPD und Grüne eine Stimme weniger als die Opposition. Mit ihrem Negativvotum haben sich die FDP, aber auch die Linke voraussichtlich selbst aus dem Parlament gestimmt.

Signal für die Bundesebene

Die Umfrage ergab zudem, dass sich 57 Prozent der Befragten bei einer Direktwahl für Ministerpräsidentin Hannelore Kraft entscheiden würden. Ihr Herausforderer Norbert Röttgen von der CDU käme nur auf 26 Prozent. Auf die Frage, welche Zusammensetzung der Regierung ihnen am liebsten wäre, hätten 43 Prozent "rot-grün" angegeben, hieß es zudem. 41 Prozent seien für eine große Koalition aus SPD und CDU und 9 Prozent für ein Bündnis aus CDU und Grünen.

Die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gilt auch als Signal für den Trend auf Bundesebene, wo derzeit CDU und Liberale zusammen regieren. Dies verstärkt sich dadurch, dass Anfang Mai auch in Schleswig-Holstein gewählt wird, wo eine CDU-FDP-Regierung um den Machterhalt bangt, da sich eine rot-grüne Mehrheit abzeichnet. In einem neu gewählten Bundestag wäre Umfragen zufolge die FDP derzeit nicht mehr vertreten, eine schwarz-grüne Koalition damit nicht mehr möglich.

Neuwahl im Mai

Der ARD zufolge wurden für die Umfrage am Mittwoch 1002 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen befragt. SPD und Grüne haben knapp zwei Jahre lang in Nordrhein-Westfalen regiert. Die Bürger sollen im Mai abstimmen. Ein genaues Datum muss das Innenministerium festlegen.