Die Piratenpartei hat einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge bundesweit leicht an Beliebtheit verloren. Im Vergleich zur Vorwoche sank sie um einen Prozentpunkt auf sechs Prozent, wie aus dem stern-RTL-Wahltrend hervorgeht. Das größte Ansehen bei den Wählern hat demnach weiter die Union, die erneut auf 36 Prozent kommt. Die FDP verharrt mit drei Prozent im Tief. Wie in der Vorwoche wollen 26 Prozent der Wähler für die SPD stimmen, 15 Prozent für die Grünen und neun Prozent für die Linke .

Damit liegen SPD und Grüne mit zusammen 41 Prozent wie in der Vorwoche zwei Prozentpunkte vor Union und FDP, die gemeinsam auf 39 Prozent kommen.

SPD könnte Mehrheitsregierung in NRW stellen

Bei der Neuwahl des Landtages von Nordrhein-Westfalen am 13. Mai könnte die Piratenpartei einen Erfolg verbuchen: Sie liegt wie in den bundesweiten Umfragen derzeit bei 6 Prozent und würde damit erstmals im Düsseldorfer Parlament einziehen.

Die Sozialdemokraten könnten mit einen deutlichen Stimmenzuwachs rechnen. Die SPD erreichte laut der Umfrage 39 Prozent. Dies wäre im Vergleich zur Wahl vor zwei Jahren ein Plus von 4,5 Punkten. Ihren Vertrauensschub hat die SPD offenkundig vor allem der Popularität ihrer Spitzenkandidatin und Regierungschefin Hannelore Kraft zu verdanken. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten würden sich 56 Prozent der Wähler in Nordrhein-Westfalen für Kraft entscheiden. Für ihren CDU-Herausforderer Norbert Röttgen würden nur 26 Prozent stimmen.

Bildung wichtigstes Wahlkampfthema

Als wichtigstes Wahlkampfthema sehen die Bürger an Rhein und Ruhr die Bildungs- und Schulpolitik an. 36 Prozent von ihnen gaben dies als drängendstes Problem des Landes an. An zweiter Stelle steht die Lage am Arbeitsmarkt (33 Prozent der Nennungen). 30 Prozent bezeichneten die Finanznot des Landes und der Kommunen als wichtigstes Problem.

Die Grünen wären mit 11 Prozent etwas schwächer als vor zwei Jahren. Damals hatten sie mit 12,1 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Mit zusammen 50 Prozent hätte die bisherige rot-grüne Minderheitsregierung somit eine stabile Mehrheit im Landtag. Die CDU kommt in der Umfrage auf 33 Prozent. Die Linke wäre mit vier Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

Für die Umfrage befragte Forsa vom 12. bis 16. März etwa 2.500 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger.